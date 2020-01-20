Як відбуватиметься колонізація Марсу: Маск поділився планами

Відомий американський мільярдер Ілон Маск поділився своїми планами щодо колонізації Марса. За його словами, перші 100 космічних кораблів SpaceX (компанія, яка належить Маскові) Starship відправить 100 тисяч людей на Червону планету.

Про свої плани Ілон Маск розповів на своїй сторінці у Twitter. Щоправда, наразі Starship є лише прототипами.

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Деталі

Як розповів Маск, сотня кораблів Starship буде доставляти на Марс по 100 тисяч людей щоразу, коли орбіти планет будуть розташовані вдало для польоту (тобто Земля і Марс будуть перебувати найближче одна до одної). Відстань між Землею і Марсом стає потенційно "досяжною" кожні 26 місяців.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Таким чином, вже до 2050 року Маск має переправити на Червону планету близько мільйона людей.

Щоправда, аби досягнути Марсу людям у кораблях все одно доведеться провести місяці.

Loading the Mars fleet into Earth orbit, then 1000 ships depart over ~30 days every 26 months. Battlestar Galactica … — Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020

Ціна питання

Що стосується вартості, то Маск обіцяє, що таку подорож може дозволи собі кожен. Якщо коштів буде зовсім мало, то це можна буде оформити в кредит.

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Вибух Starship

Восени компанія SpaceX провела випробування прототипу корабля Starship Mk1, який планують використовувати для колонізації Марсу. Однак, під час експерименту трапився вибух – верхня частина корабля відокремилася і зробила некерований політ, При цьому, ніхто із команди не постраждав.

Маск пізніше заявив, це ніяким чином не вплине на подальші тестування Starship. При цьому він наголосив, що Mk1 був лише зразком, а дизайн польотного апарату буде іншим.

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