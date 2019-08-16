Як виглядав перший смартфон Xiaomi: його характеристики та ціна

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Як виглядав перший смартфон Xiaomi Mi1
Як виглядав перший смартфон Xiaomi Mi1 / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi – один із найбільших виробників цифрової електроніки. Велику роль у становленні китайського бренду зіграла лінійка смартфонів Mi, і сьогодні, 16 серпня, першому пристрою компанії із цієї серії виповнилось 8 років.

Дата презентації Xiaomi Mi1. Як повідомляє Gizmochina, перший смартфон під назвою Xiaomi Mi1 анонсували 16 серпня 2011 року.

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Основні характеристики Xiaomi Mi1. Смартфон в пластиковому корпусі був побудований на базі мобільної платформи Snapdragon S3 з двома ядрами ARM Cortex-A8, тактова частота яких становила 1,5 ГГц. Xiaomi Mi1 обладнали 4-дюймовим дисплеєм, 1 ГБ оперативної пам'яті, вбудованим накопичувачем на 4 ГБ і акумулятором ємністю 1930 мАг.

Працювала новинка під управлінням оболонки MIUI, яку анонсували в 2010 році. Фірмова прошивка підтримувала безліч корисних функцій і швидко здобула популярність у користувачів.

Дизайн Xiaomi Mi1. На задній панелі пристрою розміщувався модуль камери, на верхній грані – кнопка включення і роз'єм для навушників, на правому торці корпусу – кнопки регулювання гучності.

Огляд смартфона Xiaomi Mi1 – дивіться відео

Ціна та успіх. Xiaomi Mi1 став популярний з самого початку продажів. Однією з причин успіху стала конкурентоспроможна для того часу ціна – близько 284 долари (близько 2 300 гривень за курсом валют станом на 1 серпня 2011 року). Для порівняння, в тому ж році компанія Samsung представила свій Galaxy S II і він коштував 315 – 450 доларів (близько 2 500 – 3 600 гривень), а iPhone 4S обійшовся б тоді користувачам в 358 доларів (близько 2 900 гривень).

Тільки за перші 34 години з моменту анонса Xiaomi Mi1 користувачі оформили 300 000 попередніх замовлень на смартфон.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi Історія
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