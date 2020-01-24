Як виглядає найменший у світі телефон-жабка: фотопорівняння

У Китаї надійшов у продаж мініатюрний телефон LONG-CZ J9. Він має вигляд класичного кнопкового телефону-розкладачки, тільки значно меншого за стандартні моделі.

Як передає видання gagadget.com, вага телефона LONG-CZ J9 становить всього 18.5 грамів.

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Чим цікавий

LONG-CZ J9 оснащений монохромним OLED-дисплеєм з діагоналлю 0, 66 дюйма та роздільною здатністю 128х160 пікселів. Він працює на процесорі Spreadtrum SC6531 з 64 МБ оперативної пам’яті. Вбудованого сховища тут передбачено 64 МБ.

Мініатюрний телефон LONG-CZ J9, порівняння

Телефон отримав модуль Bluetooth 3.0, порт microUSB. Ємність акумулятора складає 300 мАг, що забезпечує 4-5 годин роботи пристрою в режимі розмови.

Ціна

На китайському ринку вартість LONG-CZ J9 становить 22 долари, тобто близько 530 гривень. Його можна придбати у чорному, білому, жовтому, червоному, золотом і синьому колірних варіантах.

Телефон LONG-CZ J9 доступний у 6 кольорах

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