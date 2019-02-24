Як знімає камера смартфона Nokia 9 PureView: неймовірне фото

Вже у неділю, 24 лютого, компанія HMD Global повинна представити флагманський смартфон Nokia 9 PureView. Головною особливістю новинки стане основна камера із п'ятьма модулями.

Як повідомляє GSMArena, до сих пір не було конкретної інформації про призначення такого числа сенсорів, але вже зараз можна оцінити приклад фото, яке зробили на Nokia 9 PureView.

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Деталі про фото. Фінський професійний фотограф Конста Панкка опублікував в своєму Instagram знімок, який він зробив і відредагував на ще неанонсованому смартфоні Nokia.

Також Панкка підтвердив, що буде присутній на сцені Nokia під час презентації новинок 24 лютого. Реальність фото підтвердив і глава з продукції HMD Global Юхо Сарвікас.

Представлений кадр пройшов обробку і потім був стиснутий при завантаженні в соціальну мережу, тому в повній мірі оцінити його якість неможливо. Ніяких EXIF-даних опубліковано не було.



Знімок, зроблений на Nokia 9 PureView

Висновки. Не виключено, що зйомка велася в форматі RAW. Розглянувши фінальний знімок, можна відзначити досить широкий динамічний діапазон і хорошу деталізацію дрібних об'єктів.

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Робити якісь висновки ще зарано, проте Nokia 9 PureView точно побореться за звання одного з найкращих камерофонів.

Дата анонсу. Нагадаємо, презентація смартфона Nokia 9 PureView відбудеться 24 лютого в рамках виставки MWC 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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