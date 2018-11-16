Які смартфони Apple найкраще продавались за всю історію компанії

Незважаючи на ріст роздрібних цін на флагманські моделі iPhone, прибутки компанії Apple від продажів кожного пристрою зменшився за останні 8-10 років. Про це свідчить графік аналітиків ресурсу TechInsights, які проаналізували дані щодо продажів усіх смартфонів, які Apple представила.

Про це повідомляє Appleinsider.

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На графіку видно, що найбільше доходу в процентному співвідношенні Apple отримувала від продажу iPhone 3Gs ще за часів, коли біля керма стояв Стів Джобс. Однак у міру впровадження в фірмові смартфони нових технологій на кшталт Retina-дисплея різниця між собівартістю пристроїв та їх фінальною ціною стала падати, досягнувши мінімуму на iPhone SE. Саме він, всупереч розхожій думці, був дуже невигідним апаратом компанії, оскільки приносив їй копійки в порівнянні з іншими моделями (всього 53%).

Зараз, якщо вірити графіку TechInsights, дохід, який Apple отримує з кожного проданого iPhone, встановився на позначці 60%, що як і раніше менше рекорду, встановленого iPhone 3GS з його 74%.



Графік доходів Apple від продажів iPhone

Правда, графік не враховує дані про продажі старшої модифікації iPhone Xs Max з об'ємом накопичувача 512 ГБ. Остання приносить своєму виробнику зверху 350 доларів в порівнянні з базовою версією при додаткових витратах на пам'ять в розмірі 70 доларів.

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Неабияка частина витрат, на які приречена Apple при проектуванні нових смартфонів, закладаються на наукові дослідження і випробування нових технологій. І це не якась незрима стаття витрат, яку не можна відстежити.

Згадайте, наприклад, дисплей iPhone Xs Max, який був визнаний кращим на ринку, або, скажімо, інтерфейс розпізнавання осіб Face ID, у якого навіть через понад рік як і раніше немає гідних конкурентів.

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