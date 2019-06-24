Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу

Для ведення успішного бізнесу чималу роль відіграє якісний зв'язок. Проте, щоб налагодити надійну телефонну мережу для своїх корпоративних потреб, уже не потрібно переплачувати за обладнання, монтаж і подальше обслуговування офісних АТС.

І ми вам розповімо про сучасне рішення – віртуальні, або так звані "хмарні", станції.

Що таке "хмарні" станції? Віртуальна мобільна АТС – це не просто засіб комунікації. Це зручний помічник, який робить внутрішні бізнес-процеси простішими, налагоджує взаємодію з клієнтами та підвищує ефективність роботи самої компанії.

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Як це працює? Замість того, щоб витрачати час і гроші на купівлю дорогого обладнання та облаштування комунікаційних мереж в офісі, клієнт використовує потужності компанії-оператора. Хмарний сервіс пропонує ті самі переваги, що й стаціонарна офісна АТС, ба навіть більше. І що важливо: підключити такий сервіс не становитиме великих зусиль.

Переваги мереж Київстар. Великий плюс рішення від Київстар полягає в тому, що ці АТС можуть працювати як з фіксованими, так і з мобільними номерами. Крім того, їхню роботу можна поєднувати з СRM-системами.

У підсумку, ви не пропустите жодного дзвінка клієнта, зможете відстежити всі дзвінки, записати їх, а також контролювати роботу відділів продажів та мати швидкий доступ до історії спілкування з кожним клієнтом. Так можна керувати бізнесом навіть з іншої частини світу, тримаючи під контролем усі процеси та комунікації.

Інші переваги віртуальної АТС. Станція дає змогу підключити до одного комунікаційного центру як стаціонарні, так і мобільні номери. Таким чином, на одному номері можна розгорнути цілий контакт-центр або ж відділ продажів, а управляти всією мережею буде зручно і просто через інтуїтивно зрозумілий веб-портал.

Запис телефонних розмов, статистика викликів, список небажаних номерів – усе це не лише оберігає від ймовірних зловживань недобросовісних працівників, а й допомагає контролювати якість обслуговування клієнтів, глибше пізнати їхні потреби, а значить – і покращити співпрацю.

Ви можете формувати клієнтську базу за вхідними дзвінками на мобільні або ж фіксовані номери; відстежувати і розподіляти навантаження між операторами вашого контакт-центру, працівниками відділу продажів чи обслуговування, вивчати економічну доцільність телефонних викликів з метою реклами і багато іншого, що зі звичайними офісними АТС складно навіть уявити.

Послуга "Smart Сonference". Вона дає змогу проводити ділові переговори з партнерами або наради з регіональними представниками дистанційно. Участь в ній можуть взяти одночасно 128 осіб. До того ж вам не обов'язково попереджати кожного окремо про час проведення, контактний телефон, пароль доступу, адже сучасна онлайн-платформа сама повідомить учасників і запросить їх до конференції в призначений час.

Шукаєте рішення, що допоможуть підвищити лояльність клієнтів, збільшити кількість продажів і контролювати витрати? Віртуальна мобільна АТС і CRM-системи – одне з таких: прості рішення – для сучасного бізнесу.