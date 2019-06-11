Який смартфон від Xiaomi найпопулярніший в Україні

Уся продукція китайського виробника Xiaomi – дуже популярна в Україні. Наприкінці 2018 року цей бренд сам №1 на вітчизняному ринку за кількістю проданих смартфонів. Та який девайс компанії найактивніше купують українці?

Як розповів менеджер проекту "Мі" в Україні (група компаній "Алло") Нікіта Лавреньов, одним із найпопулярніших серед українців є смартфон Redmi 6A.

Цікава розмова: Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi

Я не можу назвати конкретних цифр – це комерційна таємниця. Але якщо говорити про пристрій, який продається у найбільших обсягах в Україні, то це – Redmi 6A. Він один із найдоступніших пристроїв в модельному ряду Xiaomi,



– каже Нікіта.

При цьому він додав, що народним улюбленцем у минулому році був Redmi Note 5. Він не лише добре купують, але й він отримує дуже багато позитивних відгуків.

Redmi Note 5 – один із найпопулярніших смартфонів в Україні

Якщо говорити про натільні девайси, то дуже популярними є фітнес-трекери серії Mi Band. Цей ґаджет також є найпопулярнішим натільним девайсом у світі.

Ще одна популярна лінійка продукції в Україні – є телевізори Mi TV. Як пояснив менеджер проекту "Мі", ці продукти нині складно знайти у магазинах наших партнерів, бо їх дуже активно розкуповують.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно