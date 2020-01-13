Японський мільярдер шукає дівчину для спільного польоту на Місяць

Епатажний японський мільярдер Юсаку Маедзава здивував черговою цікавою заявою – він вирішив знайти дівчину через інтернет. Плани у нього дуже серйозні – спільний політ на ракеті SpaceX на Місяць.

Про це Маедзава написав на своїй сторінці у Twitter. Також його оголошення вже з’явилось на спеціальному сайті. Якщо він знайде собі супутницю, то вони можуть стати першою парою, що відправляться до Місяця.

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Чому б тобі не стати першою жінкою, що відправиться у подорож на Місяць?, – написав Twitter.

Кого шукає

Як сказано на сайті mz.abema.tv, 44-річний мільярдер завжди мріяв побувати у космосі, однак хоче це зробити з кимось особливим.

Від майбутньої супутниці Маедзава чекає, що вона буде старшою ніж 20 років, бути яскравою і завжди позитивною особистістю. Вона має бути зацікавлена ​​в космічних польотах і підготовці до них, а також хотіти прожити життя на повну.

А далі почнеться щось на кшталт шоу "Холостяк". Заявки мільярдер прийматиме до 17 січня. 25-26 січня почнеться попередній відбір. В середині лютого Маедзава проведе побачення із дівчатами, яких відібрали раніше. В середині березня відбудуться фінальні побачення, а наприкінці місяця мільярдер вибере найкращу.

Після цього у пари буде близько 3 років, щоб навчитись жити разом і перевірити свої почуття. Політ на SpaceX Starship запланований на 2023 рік.

Що відомо про Юсаку Маедзава?Це японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва. У 2004 році він заснував магазин модного одягу Zozotown. Крім того, Маедзава представив власний одяг бренду ZOZO і систему обмірки вдома ZOZOSUIT. За оцінкою Forbes, має власний капітал у розмірі 3,6 мільярда доларів.



Нещодавно він вирішив провести незвичний експеримент в Twitter. Він хоче роздати 9 мільйонів доларів своїм підписникам та дослідити, чи стануть вони після цього щасливішими.

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