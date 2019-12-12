YouTube блокуватиме акаунти "токсичних" користувачів: деталі

Популярний відеохостинг YouTube оголосив про чергову зміну правил користування сервісом. Цього разу зміни зачепили не лише авторів контенту, але й глядачів, які залишають коментарі.

Які обмеження отримали автори контенту

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За що можна отримати бан

Згідно з оновленою політикою платформи, блокування каналу або облікового запису тепер можна отримати не тільки за прямі погрози, але і за нешкідливий, на думку користувача, натяк на заборонені слова.

Першою великою зміною платформи стала функція автоматичної премодерації коментарів для власників каналів. Загрози, домагання, образи – повідомлення з таким змістом будуть автоматично блокуватися. Зачепить це правило і авторів відео, яким забороняється публікувати контент із дискримінаційними та образливими висловами.

Покарання за порушення

За порушення нової політики сервісу канали будуть тимчасово блокуватися і позбавлятися монетизації. В окремих випадках цензори сервісу залишають за собою право повністю заблокувати канал.

Як правила обмежуватимуть коментаторів

Дістанеться й інтернет-тролям – регулярне переслідування автора каналу і публікація недоречних коментарів на YouTube може привести до блокування облікового запису користувача.

Під заборону потрапляють вислови, які містять "приховані або побічні погрози", які "включають контент, що імітує насильство по відношенню до людини, або заяви, які передбачають фізичне насильство".

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Примітно, що сервіс не роз'яснює значення терміна "потенційно недоречний коментар", за яким може послідувати бан акаунта.

Додаткові інструменти для контролю

Уже до кінця року автори всіх каналів отримають інструмент для автоматичної перевірки та приховування "потенційно непристойних коментарів".

Таким способом YouTube прагне захистити творців контенту від "токсичних" коментаторів, але багато користувачів вже встигли звинуватити сервіс в обмеженні свободи слова.

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