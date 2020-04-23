З електрошокером та усмішкою на екрані: коли робот-поліцейський вийде на вулиці України

Україна не пасе задніх і підлаштовується під нові правила світу, які диктує пандемія COVID-19. Запорізька компанія вже розробила робота-поліцейського, основне завдання якого – патрулювати вулиці та зменшувати рівень соціального контакту.

Керувати таким "робокопом" можна дистанційно. Як виготовляли штучного "поліцейського" та коли він з'явиться на дорогах України – в ефірі 24 каналу в програмі "Ранкове шоу" розповів генеральний директор ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД" Едуард Троценко.

Деталі Українці розробили робота-поліцейського: що він вміє

Перед якими труднощами ви постали під час створення робота-поліцейського?

Труднощі завжди були при створенні особливо нових приладів. Тут, як не дивно, це був вибір певного дизайну для цього робота. І ми не випадково його назвали "Кобра", тому що він дуже схожий на цю тварину.

Робота-поліцейського назвали "Кобра" / Скриншоти

В яких випадках можна застосовувати такого "копа"?

Насамперед, цей робот служить для розриву ланцюга спілкування між поліцейським та громадянином, особливо в період пандемії. Також переважно служить для патрулювання вулиць. Зазвичай, робота сприймають як іграшку, але зараз час диктує інші умови. Тому призначення цього робота – це допомога та додатковий сервіс для наших поліцейських.

Що робот сам вміє робити? Чи можливо, аби цей чи інший робот в майбутньому просто замінив поліцейського?

Передовсім, ми вже давно працюємо з серією безпілотних технологій – приблизно 5 років. Тому ці знання та досвід інтегруємо в нашого робота.

Він буде обладнаний та наділений:

монітором, де поліцейський дистанційно може спілкуватися з громадянами,

наділений гучним зв'язком,

мікрофоном,

лідаром,

радаром,

автономним тепловізором,

камерами відеоспостереження,

оглядовими камерами на 360 градусів,

датчиками геолокації та інерціальними датчиками.

Ми, українська компанія, одна з небагатьох, які безпілотні системи керування інтегруємо в хмарні технології. Тому диспетчер може керувати як локально, так і дистанційно через так звані хмарні технології.

Такий поліцейський особливо актуальний під час пандемії / ldc.org.ua