З електрошокером та усмішкою на екрані: коли робот-поліцейський вийде на вулиці України
Україна не пасе задніх і підлаштовується під нові правила світу, які диктує пандемія COVID-19. Запорізька компанія вже розробила робота-поліцейського, основне завдання якого – патрулювати вулиці та зменшувати рівень соціального контакту.
Керувати таким "робокопом" можна дистанційно. Як виготовляли штучного "поліцейського" та коли він з'явиться на дорогах України – в ефірі 24 каналу в програмі "Ранкове шоу" розповів генеральний директор ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД" Едуард Троценко.
Деталі Українці розробили робота-поліцейського: що він вміє
Перед якими труднощами ви постали під час створення робота-поліцейського?
Труднощі завжди були при створенні особливо нових приладів. Тут, як не дивно, це був вибір певного дизайну для цього робота. І ми не випадково його назвали "Кобра", тому що він дуже схожий на цю тварину.
Робота-поліцейського назвали "Кобра" / Скриншоти
В яких випадках можна застосовувати такого "копа"?
Насамперед, цей робот служить для розриву ланцюга спілкування між поліцейським та громадянином, особливо в період пандемії. Також переважно служить для патрулювання вулиць. Зазвичай, робота сприймають як іграшку, але зараз час диктує інші умови. Тому призначення цього робота – це допомога та додатковий сервіс для наших поліцейських.
Що робот сам вміє робити? Чи можливо, аби цей чи інший робот в майбутньому просто замінив поліцейського?
Передовсім, ми вже давно працюємо з серією безпілотних технологій – приблизно 5 років. Тому ці знання та досвід інтегруємо в нашого робота.
Він буде обладнаний та наділений:
- монітором, де поліцейський дистанційно може спілкуватися з громадянами,
- наділений гучним зв'язком,
- мікрофоном,
- лідаром,
- радаром,
- автономним тепловізором,
- камерами відеоспостереження,
- оглядовими камерами на 360 градусів,
- датчиками геолокації та інерціальними датчиками.
Ми, українська компанія, одна з небагатьох, які безпілотні системи керування інтегруємо в хмарні технології. Тому диспетчер може керувати як локально, так і дистанційно через так звані хмарні технології.
Такий поліцейський особливо актуальний під час пандемії / ldc.org.ua
Чи є можливість в майбутньому створити робота, більше схожого на людину?
Для цього має пройти певна кількість часу. Люди мають починати звикати до таких нових залізних "поліцейських".
В якому стані зараз ця розробка? Коли українці зможуть побачити на вулицях такого "патрульного"? Його не будуть боятися?
Ми спеціально на ньому зробили усмішку. Він має завжди усміхатися, щоб його не сприймали як якесь чудовисько. Працювати над пристроєм почали приблизно півтора місяця тому, коли почалася пандемія. Ми подумали, що якраз в цей період буде необхідним такий робот. Зараз ми на стадії тестування – фактично, на фініші. Всі наші технології – пов'язані з машинним зором, з нейронними мережами, автономним рухом – ми якраз інтегруємо в робота-поліцейського.
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Ми зараз ведемо перемовини з Міністерством внутрішніх справ про те, щоб можна було робот показати та наочно продемонструвати всі його функції.
Тому що окрім функцій, пов'язаних з рухом, робот також буде наділений обладнанням для забезпечення правопорядку:
- він може бути обладнаний сіткометанням,
- дистанційним електрошокером,
- сльозогінним газом.
Це – щоб він сам себе міг захистити. Тому що можуть бути випадки вандалізму.
Чи зможе робот у майбутньому розпізнавати емоції?
За допомогою застосування нейронних мереж та машинного зору ми працюємо над розпізнаванням очей людини, її міміки. Це наша нова розробка і для спостереження за водієм, щоб він не заснув під час руху. Тому розпізнавання всього, пов'язаного з мімікою – не за горами.
Дивіться відео "Ранкового шоу" на 24 каналі: інтерв'ю з директором компанії, яка створює робота-поліцейського
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