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Ілон Маск: Tesla потрібна Gigafactory на кожному континенті

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Tesla будуватиме більше Gigafactory / Tesla

Збирати машини в Каліфорнії і возити їх в Європу та Азію – це "безумство", заявив Ілон Маск. Така стратегія допустима для нішевого виробника люксових електрокарів, але тепер Tesla – глобальний автовиробник. Саме тому компанія обрала інший підхід.

Як зазначає Inverse, Tesla завдяки виробництву Model 3 перетворилася з нішевого люксового виробника в повноправного гравця автомобільного ринку – з капіталізацією, яка поступається лише Toyota.

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Успіхи та плани Tesla

До моменту початку виробництва Model 3 в липні 2017 року Tesla продала близько 250 000 електрокарів за весь час існування. Зараз ця цифра наближається до мільйона. Цього року почнеться виробництво кросовера Model Y, який ділить з "трійкою" загальну платформу. У наступному році Tesla запустить у виробництво ще до виходу легендарний пікап Cybertruck.

На початку минулого року Tesla вже пережила логістичне пекло, і Ілон точно не бажає повторення ситуації в більшому масштабі.

Нові Gigafactory

В кінці грудня розпочала роботу шанхайська Gigafactory, однак зараз виробництво призупинилося через епідемії коронавірусу. Маск також ініціював проєкт будівництва європейського заводу в околицях Берліна, а недавно у своєму Twitter дізнавався думку аудиторії про новий завод в США: чи підійде для цього Техас.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Ілон Маск Tesla
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