Зонд зробив неймовірну панораму сходу Сонця над Землею

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Зонд Beresheet
Зонд Beresheet

Ізраїльський місячний апарат Beresheet зробив неймовірну панораму сходу Сонця над Землею. У ролику можна побачити як Земля затуляє Сонце від космічного корабля, а потім виходить з тіні.

Як інформує JNS, зображення зонд зробив під час його польоту на Місяць.

Як відомо, 22 лютого ракета Falcon 9 вивела Beresheet на орбіту. Там апарат проведе 2,5 місяці. Після цього апарат полетить до Місяця – він має зробити посадку на супутнику в квітні 2019 року.

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Апарат має приземлитись в північно-східній частині Моря Ясності, де розміщена одна з магнітних аномалій. До речі, недалеко від цієї посадки раніше приземлився місячний модуль місії Аполлон-15.

Зонд зробив панораму сходу Сонця

Що таке Beresheet? Це ізраїльський зонд, розроблений приватною компанією SpaceIL. Цей апарат стане першим ізраїльським космічним кораблем, що осяде на Місяці. За задумом. Він має проїхати по поверхні Місяця не менше 500 метрів.

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Теги: Техно Новини Техно Місяць Космос
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