Zoom змінює правила: не можна буде долучитись до конференції, не оновивши версію

Сервіс для відеоконференцій Zoom отримав шалену популярність за час пандемії коронавірусу. Однак, експерти з кібербезпеки критикували сервіс. Нарешті в компанії дослухались до зауважень і вирішили змінити правила.

Як пише видання androidauthority.com, команда розробників вже готує оновлення, більш безпечну версію сервісу Zoom 5.0. Також у нову версію додано 256-бітове шифрування AES для захисту даних під час трансляцій.

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При цьому користувачам наполегливо рекомендують перейти на нову версію ПЗ. Якщо ж користувачі цього не зроблять до 30 травня, то вони просто не зможуть долучитись до конференції.

Проблеми з безпекою

Річ у тому, що зараз Zoom хоч і декларує наскрізне шифрування, та на практиці цього не застосовують. Це означає, що важлива інформація, показана чи озвучена, під час відеодзвінків, може потрапити, як мінімум до розробників, а в гіршому випадку – до сторонніх людей,

Як відомо, на час карантину Zoom зробив свої послуги безкоштовними. для групи до 100 користувачів і тривалістю не довше 40 хвилин. Далі за послугу потрібно було платити.