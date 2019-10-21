Зорепад Оріоніди 2019: коли дивитись

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Зорепад Оріоніди 2019 – коли дивитися зорепад в Україні
Зорепад Оріоніди 2019: коли дивитись / zaxid.net

Пік зорепаду Оріоніди 2019 можна буде побачити у ніч з 21 на 22 жовтня. Цей метеоритний потік називають одним із найбільш видовищних на планеті.

Найкраще потік буде видно у країнах Північної півкулі. Хоча частково явище можуть побачити жителі всієї планети, в тому числі і в Україні. Над Києвом очікують приблизно 6 метеорів на годину, тобто не надто велика кількість.

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Зорепад Оріоніди 2019: коли дивитись

Метеоритний потік почався 2 жовтня та триватиме до 7 листопада. Однак, саме у ніч з 21 на 22 жовтня він буде найяскравішим.

Спостерігати за піком метеоритного дощу можна одразу після півночі. Хоча в Україні більш яскравим він має бути ближче до світанку.

Зорепад Оріоніди 2018 рік: відео

Що таке зорепад Оріоніди? Це метеорний потік, який вважають одним із найяскравіших та найбільш видовищних на Землі. Він досить швидкий (близько 148 тисяч миль на годину), при цьому не надто інтенсивний. Середня потужність зорепаду складає 15 метеорів на годину, інколи цей показник може сягати 20-25 метеорів на годину.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Космос
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