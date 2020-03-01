24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

З'явилась криптовалюта, що дорожчає після кожної смерті від коронавірусу: як це працює

-
Розробники придумали як заробити на коронавірусі / crypto-street.com

Розробники та користувачі анонімного форуму 4chan розробили криптовалюту під назвою CoronaCoin. Вона дорожчає кожного разу, коли у світі хтось помирає від коронавірусу.

Зараз CoronaCoin придбали вже близько 600 людей. Про це повідомляє профільне видання Decrypt.

До теми: Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки

Що відомо про криптовалюту і як вона приноситиме дохід

  • CoronaCoin зроблена на основі токену криптовалюти Ethereum, вартість якої прив'язана до населення Землі.
  • Кожні 48 годин оцінка нової криптовалюти змінюється під впливом даних ВООЗ та кількості заражених і померлих.
  • Творці криптовалюти стверджують, що своєю розробкою вони хотіли підвищити обізнаність людей про перебіг епідемії.
  • 20% від прибутку вони обіцяють передати Червоному хресту для боротьби з коронавірусом.

Що таке криптовалюта?Це один із видів цифрової валюти. Фізично її не існує, в мережі створюються спеціальні реєстри, у яких фіксується, хто з користувачів має скільки криптовалюти і куди її переводить. Від звичайної валюти вона відрізняється тим, що реєстри зберігаються не централізовано в банках і платіжних системах, а одночасно на усіх комп'ютерах користувачів (майнерів), які встановили собі спеціальне програмне забезпечення.

Крім того, криптовалютний рахунок неможливо заблокувати. Усі транзакції перебувають у загальному доступі, однак імена користувачів не розголошуються. Особливістю криптовалюти є відсутність будь-якого внутрішнього чи зовнішнього адміністратора. Тому на сьогодні в Україні банки, податкові, судові чи інші державні органи не можуть впливати на транзакції майнерів.

Основне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
  • В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
  • У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
  • У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
  • В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
 

Де святкувати Масляну у Києві: усі події та локації
сьогодні
Автор: Емал Набі
Теги: Гроші Новини Здоров'я Криптовалюта Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:05 Як зручно перенести дані між iPhone і Android: детальна інструкція
Михайло Года
29 лютого 16:04 Як перетворити Android-смартфон в пульт від телевізора: інструкція
Михайло Года
28 лютого 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк
24 лютого 20:00 Дітище Стіва Джобса – як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк
24 лютого 09:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук