З'явилась криптовалюта, що дорожчає після кожної смерті від коронавірусу: як це працює
Розробники та користувачі анонімного форуму 4chan розробили криптовалюту під назвою CoronaCoin. Вона дорожчає кожного разу, коли у світі хтось помирає від коронавірусу.
Зараз CoronaCoin придбали вже близько 600 людей. Про це повідомляє профільне видання Decrypt.
До теми: Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки
Що відомо про криптовалюту і як вона приноситиме дохід
- CoronaCoin зроблена на основі токену криптовалюти Ethereum, вартість якої прив'язана до населення Землі.
- Кожні 48 годин оцінка нової криптовалюти змінюється під впливом даних ВООЗ та кількості заражених і померлих.
- Творці криптовалюти стверджують, що своєю розробкою вони хотіли підвищити обізнаність людей про перебіг епідемії.
- 20% від прибутку вони обіцяють передати Червоному хресту для боротьби з коронавірусом.
Що таке криптовалюта?Це один із видів цифрової валюти. Фізично її не існує, в мережі створюються спеціальні реєстри, у яких фіксується, хто з користувачів має скільки криптовалюти і куди її переводить. Від звичайної валюти вона відрізняється тим, що реєстри зберігаються не централізовано в банках і платіжних системах, а одночасно на усіх комп'ютерах користувачів (майнерів), які встановили собі спеціальне програмне забезпечення.
Крім того, криптовалютний рахунок неможливо заблокувати. Усі транзакції перебувають у загальному доступі, однак імена користувачів не розголошуються. Особливістю криптовалюти є відсутність будь-якого внутрішнього чи зовнішнього адміністратора. Тому на сьогодні в Україні банки, податкові, судові чи інші державні органи не можуть впливати на транзакції майнерів.
Основне про коронавірус Covid-2019
- Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей. Загальна кількість інфікованих – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.
- В Італії зафіксували 29 смертельних випадків від коронавірусу. Фахівці підтвердили 1 тисячу 129 випадків зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Серед хворих – 4 дітей.
- У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.
- У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.
- В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.
- В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу