З'явилась криптовалюта, що дорожчає після кожної смерті від коронавірусу: як це працює

Розробники та користувачі анонімного форуму 4chan розробили криптовалюту під назвою CoronaCoin. Вона дорожчає кожного разу, коли у світі хтось помирає від коронавірусу.

Зараз CoronaCoin придбали вже близько 600 людей. Про це повідомляє профільне видання Decrypt.

До теми: Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки

Що відомо про криптовалюту і як вона приноситиме дохід

CoronaCoin зроблена на основі токену криптовалюти Ethereum, вартість якої прив'язана до населення Землі.

Кожні 48 годин оцінка нової криптовалюти змінюється під впливом даних ВООЗ та кількості заражених і померлих.

Творці криптовалюти стверджують, що своєю розробкою вони хотіли підвищити обізнаність людей про перебіг епідемії.

20% від прибутку вони обіцяють передати Червоному хресту для боротьби з коронавірусом.

Що таке криптовалюта?Це один із видів цифрової валюти. Фізично її не існує, в мережі створюються спеціальні реєстри, у яких фіксується, хто з користувачів має скільки криптовалюти і куди її переводить. Від звичайної валюти вона відрізняється тим, що реєстри зберігаються не централізовано в банках і платіжних системах, а одночасно на усіх комп'ютерах користувачів (майнерів), які встановили собі спеціальне програмне забезпечення.



Крім того, криптовалютний рахунок неможливо заблокувати. Усі транзакції перебувають у загальному доступі, однак імена користувачів не розголошуються. Особливістю криптовалюти є відсутність будь-якого внутрішнього чи зовнішнього адміністратора. Тому на сьогодні в Україні банки, податкові, судові чи інші державні органи не можуть впливати на транзакції майнерів.

Основне про коронавірус Covid-2019

Станом на 1 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 979 людей . Загальна кількість інфікова них – 86 тисяч 986 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 42 тисячі 294 людини.

В Італії зафіксували 29 смертельних випадків

зафіксували 29 смертельних випадків У Білорусі підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом.

підтвердили вже два випадки зараження коронавірусом. У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона.

також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста Верона. В Ірані підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців.

підтвердили 388 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли кілька посадовців. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї : кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 3 тисяч людей.

: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився . Відомо, що 4 українців заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка інфікувалася в Італії.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

