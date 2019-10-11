З'явилася ймовірна дата анонсу дискретних відеокарт Intel Xe

Керівник графічного підрозділу Intel опублікував в Twitter фото власного автомобіля Tesla Model X P90. Знімок привертає увагу незвичним номерним знаком, який натякає на анонс графічних ядер Intel Xe в червні 2020 року.

На номері написано "THINKXE" (Подумайте про Xe), зазначений штат реєстрації Каліфорнія і кінцевий місяць дії номера – червень 2020 року. Ймовірно, що Кодурі вирішив натякнути на очікувану подію таким нетривіальним способом.

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Чому саме ця дата? Щорічно в червні проходить найбільша міжнародна виставка споживчої електроніки Computex – відмінний час і місце для гучних анонсів. На даний момент Intel тримає в секреті будь-які подробиці про графіку Xe, на основі архітектури Gen12.

Що відомо про відеокарти? Відомо лише, що вона буде представлена ​​в двох варіантах: відеокарти для споживачів і професійні прискорювачі для центрів обробки даних.

Раніше керівництво Intel згадувало, що перші продукти Xe стануть доступні до кінця 2020 року.

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