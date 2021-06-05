Техас проти Байдена: як бунтує американська опозиція

Техас намагався просунути доволі суперечливий законопроєкт щодо виборчих прав. Демократи відмовилися голосувати й він поки що провалений. Але цей процес у південному штаті показав, що опозиція до президента Байдена нарощує м'язи.

Зародження протистояння

Техас – штат, відомий своєю історією незалежності та бажанням робити все більшим. Але тепер він може стати головним локомотивом спротиву ідеям та планам президента США Джо Байдена, пише The Guardian. Це дзеркальне відбиття того, як Каліфорнія робила те саме під час каденції Дональда Трампа. А Каліфорнія – єдиний штат, де населення більше, ніж в Техасі.

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Лише стійкість губернатора Ґевіна Ньюсома та генпрокурора Каліфорнії (зараз – міністра охорони здоров'я) Ксав'є Бесерри у поданні судових позовів проти Трампа щодо законів на зброю, міграції та іншого, давало надію демократам та їхнім прихильникам. Навіть в останній день Трампа на посаді, було подано 9 (!) позовів, пише Politico.

Так, "Золотий Штат" дав Америці Ніксона та Рейгана, але з того часу став більшою мірою демократичним. Тепер "цей чобіт вже на іншій нозі". І рівно те саме робить Техас.

Причому ще з часів Барака Обами, на адміністрацію якого там подавали до суду 48 разів за два терміни. А Байдена судовий позов чекав вже у січні, відразу після вступу на посаду. Тоді республіканці успішно заблокували призупинення депортацій, а далі до справи узявся генпрокурор Техасу Кен Пакстон.

Техас продовжує атакувати Байдена позовами до суду / Фото Fierce Healthcare

Він почав просто лавину судових звернень: від екології до медицини та податків і загалом – проти планів Байдена. Також у січні Техас очолив провальний рух щодо невизнання результатів виборів президента США. Але ці зусилля виявились марними. Все, що здобув собі "Штат Одинокої Зірки" – голос тих, хто виступає проти влади демократів (і трохи проти демократії загалом – 24).

"Техас може стати базою для реакційних республіканських сил", –сказав у коментарі The Guardian Ларрі Джейкобс, директор Центру вивчення політики та врядування в Університеті Міннесоти. Федеральна політика у США стає все більш ідеологічною у своїх проявах, додав він.

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Хоча в Техасі, влада республіканців поступово слабне: Байден програв там Трампу лише 600 тисяч голосів! Втім, науковий співробітник Інституту Гуверу при Стенфорді Білл Уелен застерігає: "Флорида є штатом-гойдалкою (swing state – 24). Але Техас, як би не хотіли в це вірити демократи, таким ще не є".

Як змінюється Техас Цьому є кілька пояснень. З Каліфорнії до Техасу приїздить більше мігрантів, з'являється більше освічених виборців, які схиляються до голосування за Демпартію і потенційно зростає відсоток латиноамериканців у найбільших міських центрах. У відповідь, принаймні частина техасців уходить в ультраправу опозицію (але не факт, що там залишиться).

Острівець трампізму в США

Техас залишається протрампівським штатом, попри описані вище зміни. Це відбувається, бо республіканська влада дотримується його поглядів. Як і їхні колеги в інших штатах, вони експлуатують його беззмістовні заклики про шахрайство. І на базі цього створити нові правила для майбутнього голосування.

Запропонований законопроєкт "Сенатський закон-7" охоплював уточнення, що спостерігачі на дільницях можуть і не можуть робити, створює присягу для волонтерів, які мають допомагати виборцям. Голосувати в неділю пропонувалося лише з 13 до 21 години (обмежуючи традицію "душі до виборчих дільниць" у церквах). Таким чином, скасовується 24-годинне голосування, яке вперше застосували у 2020 році в Г'юстоні (де відсоток демократів зростає).

Техас – останній за легкістю голосування в США / Карта Університету Іллінойсу

І – найголовніше – вводить кримінальне покарання за надсилання бюлетенів поштою. Саме так виграв Джо Байден і саме на незаконності поштового голосування наполягали республіканці. Якщо це таки приймуть, Техас стане штатом, де буде найскладніше взяти участь у голосуванні.

Активісти пояснюють, що такі обмеження ускладнять можливості для голосування бідним людям та американцям з етнічних меншин. "Чорний кокус" та "Латиноамериканський клуб" вже провели свої зустрічі, щоб обговорити "законодавство, яке непропорційно впливає" на їхні громади.

Демократи влаштували демарш, тож прийняти у понеділок 31 травня проєкт не вдалося. Але губернатор Грег Ебботт пообіцяв повернути його на спеціальну сесію.

Протест проти нового закону про заборону абортів у Техасі / Фото ACLU Texas

На іншому фронті Ебботт підписав закон, який забороняє аборт після того, як серцебиття плоду можна зафіксувати або після шести тижнів. На цей час жінки навіть можуть ще не знати, що вагітні. Далі, законодавча ідея про відкрите носіння зброї та можливості її купівлі без перевірок, ліцензії та тренування, яку очільник штату теж обіцяв підписати.

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Демократи в Техасі кажуть, що це робота "лише однієї фракції в республіканській партії", яка суперечить баченню населення. "Синя партія" вважає, що "республіканців покарають на виборах наступного року".

"Все, що зараз роблять в Техасі, не користується шаленою популярністю. Я розумію, що праве крило партії хоче зібрати свою базу та стати колективним Трампом 2.0, але всередині партія роздріблена", – сказав головний стратег Демпартії Техасу Люк Уорфорд. Взимку, під час лютого снігового шторму, загинуло 111 людей, а 4 млн техасців не мали у своїх будинках води, тепла, світла.

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Для республіканців це не було головним питанням під час сесії місцевих зборів. Фанатів Трампа там дійсно вистачає: Тед Круз, його колега-сенатор Джон Корнін (питав, чому Байден має бути на чолі).

Губернатор-лейтенант Техасу Ден Патрік обіцяв 1 млн доларів за докази шахрайства на виборах президента. Конгресмен Луї Гомер занижував жахливість нападу на Капітолій 6 січня. Але також він критикував своїх за провал голосування, чому "немає виправдання".

Нова битва при Аламо: хто переможе у Техасі

Перед спеціальною сесією, демократи та республіканці максимально мобілізують своїх прихильників. "Червона партія" контролює обидві палати місцевого Конгресу. Вона таємно доробляла проєкт за зачиненими дверима, що розізлило "синіх".

Спочатку були ухвалені дві різні версії! Перед фінальним (як тоді здавалося – 24) голосуванням напруга сягнула апогею. Багато хто у комітеті тексту взагалі не бачив, а на прийняття було менш як 48 годин. Тоді у демократів і народилася ідея демаршу. Дебати були штучно обмежені, що стало останньою краплею.

Члени, візьміть свій ключ та непомітно покиньте палату. Не йдіть до галереї, залиште будівлю,

– написав лідер демократів Кріс Тернер о 22:35.

Майже о 23:00 31 травня, понад 50 демократів вийшли з сесійної зали, хоча спочатку голосувати проти планували лише 30 з них. 14-ро демократів залишилися на своїх місцях.

Церемонія біля будівлі місії Аламо / Фото Army.mil

Демократ Джон Басі III на пресконференції порівняв ситуацією з битвою при Аламо – однією з найвідоміших подій, які відбулися у Техасі. "Це Техас, це Аламо! Ми зробимо все можливе, щоб припинити придушення виборів".

Республіканці визнали, що в них немає кворуму, але звинуватили опонентів у тому, що вони "пішли, не закінчивши роботу". Після цього, демократи зібралися у церкві, куди ходять переважно темношкірі техасці за кілька кілометрів від Капітолію.

"Ми не мали іншого вибору, ніж вдатися до крайніх заходів, щоб захистити наших виборців та їхні виборчі права", – сказав NYT Кріс Тернер. Вибір церкви був сигналом, що обмеження стосуються у першу чергу кольорових американців. Губернатор Ебботт пригрозив зупинити фінансування виборчого органу.

Битва при Аламо Поворотна подія Техаської революції 1836 року, з 23 лютого по 6 березня. Техаська армія поселенців відбивалася від набагато більших мексиканських військ у католицькій місії Аламо. Техасом тоді володіла саме Мексика. Президент Лопес де Санта-Анна особисто очолив вторгнення. Солдати взяли місію, але лише з третьої спроби, втративши до 600 людей вбитими. Техас пішов у контратаку, захопивши в полон лідера Мексики. Територія здобула незалежність, а потім приєдналася до США.

Внесення законопроєкту потребуватиме його розгляду з нуля і лише цей процес займе тижні. Є варіант, що текст може стати навіть ще більш суворим, за даними NYT. І так відбувається не лише в Техасі, але й в Айові, Джорджії, Неваді, Флориді – у штатах, які виступали проти перемоги Байдена. Новий перерахунок голосів був оголошений в Аризоні.

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Насправді все це театр, включно з поясненнями республіканців про "безпеку виборів". Точність результатів була неодноразово доведена, ознак шахрайства знайдено не було. Відомо, що практика придушення виборів має в Техасі довгу історію. Останнє дослідження Університету Північного Іллінойсу поставило Техас на останнє місце за легкістю голосування.