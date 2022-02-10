Техніка не може впоратись: снігопади у Туреччині заблокували майже 800 доріг

Туреччину скували сильні снігопади, які ще й перекрили 798 доріг у провінціях країни. Зокрема, страждають регіони Сівас у центрі країни та Бітліс на сході.

Негода, яка спричинила численні ДТП, призвела до зупинки руху на автомагістралі Конія – Анталія. Снігоприбиральні бригади продовжують працювати, щоб відкрити 731 дорогу.

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Дороги розчищають пріоритетно

Перевагу по розчищенню надаємо за сповіщенням про такі випадки, як захворювання, народження та смерть,

– повідомила влада Сівасу.

У провінції Бітліс снігопади тривають вже 10 днів. Через це відновлюють 67 дорожніх сполучень до місцевих сіл. У центрі міста з однойменною назвою товщина снігового покриву сягає 1,5 метра, а у високогірних районах – 4 метри.

У 21 районі провінції Конія через снігопад діти у школах тимчасово вчаться дистанційно. Декого з держслужбовців, зокрема, вагітних жінок та людей з обмеженими фізичними можливостями, відправили в адміністративні відпустки.

Туреччина потерпає від снігових заметів / Фото DHA

Сніг у Туреччині та нещасні випадки

У гірськолижному центрі "Саликент", який розташований в масиві Бейдаглари в Туречині цієї зими сніг обвалив навіс одного з туристичних об'єктів. Унаслідок інциденту постраждали 8 осіб.

Також снігопад у Туреччині паралізовував найбільш завантажений аеропорт Європи. На летовищі у Стамбулі під снігом обвалився дах одного з вантажних терміналів. Його закрили, а сотні людей так і не змогли потрапити до місця призначення.

Окрім Туреччини, цьогорічна зима наробила лиха й в інших країнах. Зокрема, у горах Австрії неподалік кордону зі Швейцарією 4 лютого трапилася трагедія. Снігова лавина поховала під собою групу з 5 людей.

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