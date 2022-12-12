Танки та міномети: окупанти в Білорусі перемістили свою техніку до кордону з Україною

Російські окупанти, що перебувають у Білорусі, переміщують свою військову техніку. Перша колона вже висунулась у бік полігону у Брестській області.

Про це повідомили розслідувачі "Беларускі Гаюн". Так, військово-пропагандистські канали заявили про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного регіонального угрупування військ Росії та Білорусі.

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Окупанти перемістили свою техніку

Як стало відомо, пропагандисти анонсували рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже 12 грудня перша колона з технікою збройних сил Росії висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район, Брестська область) у бік полігону "Брестський" (Брестський район, Брестська область).

Так, загарбники переміщують ближче до кордону з Україною 24 одиниці військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку.

Росіяни "кіпішують" та хочуть перемістити техніку ще далі

Раніше колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що вибухи на військових аеродромах добряче сколихнули росіян. Так, поки окупанти не з'ясують, що це взагалі прилетіло, як так сталося та як цьому протидіяти, вони будуть змушені перемістити свої стратегічні бомбардувальники в інші місця.

Окрім цього, у соцмережах вже в паніці пишуть, що потрібно розселити людей, які проживають поблизу аеродромів, влаштувати масові перевірки та організувати мобільні патрулі.

Білорусь передала Росії багато військової техніки та снарядів

Фахівці ISW розповіли, що Білорусь передала вже величезну кількість зброї Росії, зокрема:

122 танки Т-72А,

211 одиниць військової техніки, зокрема 98 танків Т-72А і 60 БМП-2.

Аналітики кажуть, що підтверджена передача 98 танків Т-72 становить приблизно 18% білоруського інвентарю активних основних бойових танків. Незрозуміло, чи є 98 переданих танків частиною 122 танків, призначених для модернізації, чи це окрема колекція техніки.

До того ж білоруська влада намагається перешкодити західним і українським розвідувальним службам повністю оцінити масштаби передачі білоруської військової техніки до Росії.

Також Білорусь, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів шляхом передачі боєприпасів російським військовим. Наші розвідники повідомляли, що Білорусь передавала 122 і 152-міліметрові артилерійські боєприпаси російським збройним силам протягом жовтня і листопада.