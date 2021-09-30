Техніка США – в Молдові: Росія погрожує проблемами в Придністров'ї

Сполучені Штати Америки доставили в Молдову першу частину військової техніки. Її вартість – 5 мільйонів доларів.

Це може нібито загальмувати врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев, як мовиться у російських ЗМІ.

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За його словами, схожі кроки вписуються в загальну лінію Вашингтона і Брюсселя щодо втягування Молдови в євроатлантичні структури.

Вони навряд чи сприятимуть зміцненню довіри між берегами Дністра, додатково ускладнюючи і без того загальмований процес Придністровського врегулювання,

– наголосив Зайцев.

Він нагадав, що 26 вересня в Молдову прибула партія американської військової техніки на суму 5 мільйонів доларів.

США постачають зброю у Молдову

До кінця 2021 року США передадуть ще кілька партій військової техніки.

Як мовиться на сайті Міноборони Молдови, американська техніка призначена для того, аби підвищити оперативну сумісність молдавської армії за участю в міжнародних миротворчих операцій.

Що таке Придністров'я? Це автономний регіон у Молдові, який проголосив себе нібито окремою державою. Водночас таке рішення ніхто не підтримав. На Придністров'ї перебуває понад 1 500 військових із Росії.

Наразі невідомо, про яку конкретну зброю мовиться. Посольство США в Кишиневі вважає, що США так допомагають модернізувати оборону Молдови, щоб захистити суверенітет країни.

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