Техніка США – в Молдові: Росія погрожує проблемами в Придністров'ї
Джерело:24 канал
Сполучені Штати Америки доставили в Молдову першу частину військової техніки. Її вартість – 5 мільйонів доларів.
Це може нібито загальмувати врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Таку заяву зробив представник міністерства закордонних справ Росії Олексій Зайцев, як мовиться у російських ЗМІ.
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За його словами, схожі кроки вписуються в загальну лінію Вашингтона і Брюсселя щодо втягування Молдови в євроатлантичні структури.
Вони навряд чи сприятимуть зміцненню довіри між берегами Дністра, додатково ускладнюючи і без того загальмований процес Придністровського врегулювання,
– наголосив Зайцев.
Він нагадав, що 26 вересня в Молдову прибула партія американської військової техніки на суму 5 мільйонів доларів.Відзначимо! До кінця 2021 року США передадуть ще кілька партій військової техніки.
США постачають зброю у Молдову
Як мовиться на сайті Міноборони Молдови, американська техніка призначена для того, аби підвищити оперативну сумісність молдавської армії за участю в міжнародних миротворчих операцій.
Що таке Придністров'я?Це автономний регіон у Молдові, який проголосив себе нібито окремою державою. Водночас таке рішення ніхто не підтримав. На Придністров'ї перебуває понад 1 500 військових із Росії.
Наразі невідомо, про яку конкретну зброю мовиться. Посольство США в Кишиневі вважає, що США так допомагають модернізувати оборону Молдови, щоб захистити суверенітет країни.
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Проблема Придністров'я: що відомо: головне
- На Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй президентка країни Майя Санду закликала забрати всі війська з Придністров'я.
- Президент України Володимир Зеленський підтримує територіальну цілісність Молдови.
- Санду в серпні зустрічалася із представником адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Вона відзначила, що хоче врегулювати конфлікт мирним шляхом.
- Росія вважає, що конфлікт у Придністров'ї нібито внутрішня справа Молдови.