Текст дуже вигідний для Росії, – Ковтонюк розкритикував резолюцію ВООЗ щодо України

Асамблея ВООЗ збирається один раз на рік, так само, як Генеральна асамблея ООН. Це чергова така зустріч, де зустрічаються понад 190 країн-членів, аби визначити порядок денний на наступний рік і розглянути певні невідкладні питання та надзвичайні ситуації.

Про це 24 каналу розповів співзасновник Українського центру громадського здоров'я Павло Ковтонюк. Він також зазначив, що цьогоріч головна надзвичайна ситуація – війна Росії проти України і ми сподівались на якесь серйозне рішення, яке могло б свідчити про адекватну реакцію на те, що Росія робить із нашою медичною системою.

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А робить вона безперецедентні речі, ВООЗ створили у 1948 році і відтоді до сьогодні ще не було такого, щоб одна країна-член ВООЗ вторглась у іншу і за 3 місяці обстріляла більше ніж 160 лікарень, зазначає Ковтонюк.

Україна розраховувала на такі заходи від ВООЗ, аби Росія та подальші агресори зрозуміли, що це неприйнятно. Але, на жаль, цього не сталося, а натомість прийшло велике розчарування,

– повідомляє Павло Ковтонюк.

Вимоги України до ВООЗ

"У статуті ВООЗ передбачена одна стаття, яка говорить про можливі санкції щодо агресора. В ній йдеться про те, що до такої країни може бути застосоване позбавлення голосу, а також ішний привілеїв, які пов'язані із членством у ВООЗ", – пояснює експерт.

Україна хотіла, аби із виконавчого комітету ВООЗ був виключений міністр охорони здоров'я Росії та Білорусі. Це важливо тому, що такий комітет і формує порядок денний для асамблеї, фактично – діяльність ВООЗ на рік,

– каже співзасновник Українського центру громадського здоров'я.

Що отримали натомість

Відповідно, ми вимагали виконання цієї 7 статті – відчуження права голосу у агресорів та виключення їх із комітету, каже Ковтонюк. Як він пояснює, не відбулось нічого із переліченого вище, більше того, текст резолюції надзвичайно кволий, навіть є таким, що запрошує агресора сьогодні і майбутніх до безкарних злочинів.

Як ВООЗ ставиться до війни Росії проти України

Після розв'язання Росією повномасштабної війни, ВООЗ довгий час уникала публічного визнання вторгнення та проведення активних бойових дій в Україні, демонструючи стриману позицію.

Зараз організація фіксує факт війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.

У травні в Україну з робочим візитом прибув генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він підтвердив 200 нападів на систему охорони здоров'я в Україні з початку війни та закликав Росію "надати найнеобхідніші ліки – мир"

ВООЗ зараз у дуже некомфортній ситуації. Адже це саме те об'єднання, яке звикло не "виказувати чітку позицію". Тому і відверто намагається всидіти на "двох стільцях" – адже не всі члени асамблеї мають чітку позицію щодо війни, яку розв'язала Росія проти України.

Детально про резолюцію ВООЗ та чому вона жалюгідна: дивіться відео