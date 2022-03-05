В Тель-Авіві триває акція на підтримку України: Росію прирівняли до нацистів
Джерело:Сьогодні
Увесь світ спостерігає за мужньою боротьбою України проти російських окупантів та намагається в усьому нам сприяти. Допомога надходить з багатьох країн, а проти країни-агресора прийняті нищівні санкції.
Українські збройні сили з неймовірною відвагою поламали всі плани російських окупантів про захоплення міст, з відчаю та безсилля вони бомбардують мирні міста. Довго протягнути ворогу навряд чи вдасться – на бік України став увесь цивілізований світ.
До речі Російська еліта панікує, а Путіну не вірить навіть найближче оточення
Акція в Тель-Авіві
У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України. Тисячі людей прийшли на мітинг з жовто-синіми прапорами та яскравими плакатами.
Один з плакатів дуже промовисто свідчить про те, як сьогодні світ сприймає російських окупантів та яка доля їх чекатиме.
Плакат на акції у Тель-Авіві / Фото Сьогодні
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