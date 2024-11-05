Смартфони змінюють час через активацію РЕБ: у Генштабі відреагували на скарги українців

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби в телефонах може змінюватись час та місце розташування. У Генштабі пояснили, що робити в такому випадку.

Насамперед варто змінити налаштування в телефоні, пише 24 Канал з посиланням на фахівців з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Що відомо про вплив РЕБ на телефони

В Генштабі ЗСУ пояснили, що під час відбиття повітряних атак Росії наші військові застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, щоб підвищити ефективність впливу на росіян застосовують засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Щоб змінити ситуацію, людям порадили:

відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні,

враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

До речі, 24 Канал пояснював, що для уникнення збоїв, треба змінити налаштування часового поясу з автоматичного на ручний на Android або iPhone. Детальну інструкцію про те, як змінити налаштування – читайте за посиланням.