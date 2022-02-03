Телефонна дипломатія: Макрон поговорив із Зеленським і Путіним

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Лідери України та Франції обговорили безпекове питання.

Перші подробиці Володимир Зеленський розповів на своїй сторінці у твітері. Він сказав, що ключовою темою розмови була протидія безпековим викликам.

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Зеленський зазначив, що розмова мала на меті активізувати мирний процес у межах нормандського формату.

Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії,

– написав український лідер.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що це вже друга розмова президента України з французьким колегою. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Рівень контактів і динаміка дуже інтенсивна. Йде постійне узгодження позицій, щоб виступати із сильною позицією", – зауважив Кулеба.

Він наголосив, що українські політики активно працюють для деескалації конфлікту і шанси це зробити є.

Які ще розмови мав Еммануель Макрон

На 3 лютого у президента Франції Еммануеля Макрона було заплановано одразу 4 телефонні розмови із закордонними лідерами. Зокрема й з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше Макрон провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Політики говорили про можливість проведення тристоронньої зустрічі.

Також 3 лютого відбулася телефонна розмова з президентом Росії. Головною темою також стала безпекова ситуація навколо України. Зі свого боку Володимир Путін привернув увагу до "провокаційних заяв" та дій київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям.

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Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.