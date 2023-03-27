Скандальний запис Пригожина та Ахмедова – справжній: ЗМІ пишуть, що за олігархів вже взялась ФСБ
Джерело:"Важные истории"
Ймовірно, є справжнім, а не підробним злитий у мережу запис телефонної розмови між російським продюсером Йосипом Пригожиним та колишнім сенатором Фархадом Ахмедовим. Власне, на ньому росіяни бідкаються, що "програли війну 95 кварталу".
У суботу, 25 березня, у мережі почали активно ширити запис телефонної розмови між Пригожиним та Ахмедовим. Уже через два дні ЗМІ з посиланням на свої джерела у спецслужбах констатували, що цей запис є автентичним.
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За справу взялась ФСБ
Що не дивно, головний каральний орган російської силової системи – себто Федеральна служба безпеки – уже взявся розслідувати цю справу. Ймовірно, що Пригожину, що Ахмедову буде не солодко у недалекому майбутньому.
За цими даними, "керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходів". Не повідомляється, про які заходи йдеться,
– пише одне з російських ЗМІ.
Варто зазначити, що сам Пригожин заявляв про те, що нібито злитий запис є фейком. За його словами, буцімто "недоброзичливі особи підробили його голос за допомогою нейромереж".
Водночас він поспішив запевнити, що підтримує політику Кремля, а "автори цього фейку" мають намір сплюндрувати репутацію Путіна.
Що наговорив Пригожин у розмові з Ахмедовим
Очевидно, що логіки в тому, аби підроблювати запис телефонної розмови між Ахмедовим та Пригожиним – ніякої. Тим паче для того, аби "дискредитувати Путіна". Найімовірніше, що режисер почав співати пісеньку про "фейк", адже наговорив у цьому діалозі таке:
- "Якщо чесно, то, звичайно ж, вони злочинці, бл*д*, ще які злочинці. Вони програли "Кварталу-95", бл*д*. І те, що вони кажуть, що проти них воюють, – це вони самі дали привід. Його загнали в цю х*йн*... Він сам себе в це загнав! Чесно кажучи, бл*д*, зупинився б, отримав би Нобелівську премію і пішов би н*х*й".
- "Вони об'єдналися, Ігор Іванович (Сєчін – 24 Канал), Сергій Вікторович (Чемезов – 24 Канал) та Віктор Золотов. Вони звинувачують у всьому Шойгу. Називають його д*лбо***ом, за очі, звичайно. І в них завдання його знести, бл*д*. Так, але, тому що на когось треба списати, слухай. Вони самі о*уїли. Моя думка проста: вони поводяться, як королі, як боги, бл*д*. К*нче*і вони тварюки".