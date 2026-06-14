Згадка про Голокост була невипадковою: експерт розібрав послання Путіна Трампу

Нещодавно у Польщі звернулися до української влади із закликом переглянути рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви "імені Героїв УПА". А 14 червня Володимир Путін під час телефонної розмови із Дональдом Трампом заявив, що Володимиру Зеленському "не варто забувати трагедію Голокосту".

Політолог Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що Путін намагається спекулювати на темі нещодавнього скандалу з Польщею. Через тему ОУН Росія хоче довести, що Україну нібито "потрібно денацифікувати".

До теми Трамп у свій день народження провів телефонну розмову з Путіним

"Це намагання підсилити тезу Росії про необхідність денацифікації України і так далі. Це проблема, коли звучать подібні речі, особливо у привітальному повідомленні під час спілкування телефоном у такий визначний день. Це показує, що Росія продовжує працювати над розколом західного світу щодо підтримки України", – пояснив експерт.

За його словами, зараз докладається багато зусиль, щоб об’єднатися довкола пришвидшення завершення війни. Путін цьому максимально опирається, що, зокрема, демонструє телефонний дзвінок Трампу.

Зверніть увагу! Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала близько 55 хвилин. Так званий очільник Кремля привітав президента США з 80-річчям, після чого сторони обговорили можливі контакти між представниками двох країн. Під час розмови також порушувалися міжнародні питання. Зокрема, як пишуть російські медіа, окрему увагу сторони приділили війні в Україні.

Чаленко про телефонну розмову Трампа та Путіна: дивіться відео

Що відомо про скандал з Польщею?

26 травня Президент України Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України почесне найменування "імені Героїв УПА", чому Польща була обурена. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш звернувся до української влади із закликом переглянути рішення. За його словами, воно викликає негативну реакцію в польському суспільстві.

Це викликало дискусію у Польщі. Президент Кароль Навроцький вже почав розповідати, що Володимира Зеленського варто позбавити ордена Білого Орла, який є найвищою державною нагородою країни. Однак зараз у Варшаві хочуть дочекатися реакції Києва. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "Україна має виправити помилку".

У МЗС України відреагували на загострення у відносинах з Польщею. Там закликали шукати шляхи до об'єднання та не давати можливості російській пропаганді розхитувати відносини між країнами. Попри загострення процес ексгумації та пошукових робіт щодо жертв Волинської трагедії триває.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський навіть змінив аеропорт для закордонних візитів. Зокрема, 7 червня президент здійснив візитом до Великої Британії. Зазвичай для закордонних поїздок він використовував лише польський Жешув, однак цього разу летів через Кишинів.