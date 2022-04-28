Телефонні розмови і SMS посеред ночі, – азовець "Волина" розповів, як спілкується із Зеленським

Командир морпіхів Сергій Волина, який зараз боронить Маріуполь, розповів про свої близькі стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначив боєць "Азову", він вже протягом двох місяців спілкується з українським лідером телефоном.

Важливо Захисник Маріуполя Сергій Волина назвав 2 варіанти порятунку міста

За словами Сергія Волини, він листується з президентом навіть посеред ночі.

Вже протягом двох місяців я особисто спілкуюсь з президентом України, це і телефонні розмови, і SMS посеред ночі, як справжні друзі, які підтримують один одного у складну мить. Виходить, моя мрія здійснилася, солдат і президент – друзі,

– сказав азовець.

Він наголосив, що давно мріяв, аби це сталося. Аби Україна була державою, де солдат – друг президента.

"А тепер, як каже мій друг: "У нас немає часу мріяти. У нас немає мрії, у нас є українська мета! Ми повернемо своїх людей... Чому я впевнений в цьому? Тому що в Україні можливо все!"", – підкреслив боєць.

Він також пообіцяв, що морська піхота зробить неможливе можливим. І наголосив, що Маріуполь – це Україна.

Яка ситуація у Маріуполі: головне