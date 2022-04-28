Телефонні розмови і SMS посеред ночі, – азовець "Волина" розповів, як спілкується із Зеленським
Джерело:фейсбук Сергія Волини
Командир морпіхів Сергій Волина, який зараз боронить Маріуполь, розповів про свої близькі стосунки з президентом Володимиром Зеленським.
Як зазначив боєць "Азову", він вже протягом двох місяців спілкується з українським лідером телефоном.
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За словами Сергія Волини, він листується з президентом навіть посеред ночі.
Вже протягом двох місяців я особисто спілкуюсь з президентом України, це і телефонні розмови, і SMS посеред ночі, як справжні друзі, які підтримують один одного у складну мить. Виходить, моя мрія здійснилася, солдат і президент – друзі,
– сказав азовець.
Він наголосив, що давно мріяв, аби це сталося. Аби Україна була державою, де солдат – друг президента.
"А тепер, як каже мій друг: "У нас немає часу мріяти. У нас немає мрії, у нас є українська мета! Ми повернемо своїх людей... Чому я впевнений в цьому? Тому що в Україні можливо все!"", – підкреслив боєць.
Він також пообіцяв, що морська піхота зробить неможливе можливим. І наголосив, що Маріуполь – це Україна.
Яка ситуація у Маріуполі: головне
- Вже 2 місяці майже повністю знищений росіянами Маріуполь перебуває у блокаді. У місті гуманітарна катастрофа, Росія зриває евакуацію людей.
- Українські військові перебувають на майже знищеному металургійному комбінаті "Азовсталі" разом із цивільними.
- Окупанти продовжують нещадно атакувати Маріуполь. Путін цинічно збрехав, що росіяни не штурмуватимуть "Азовсталь".