Слова, викладені окупантами: фейк про портрет Бандери став розвагою

У перший день 2023 року Україна відзначала 114 річницю від дня народження Степана Бандери. З цієї нагоди у мережі поширили фейк-новини, яка надихнула українців на сотні жартів та мемів.

У день народження Бандери мережею активно поширився "портретний" фейк. Публікували начебто "скриншот" зі статті росЗМІ, де мовилося, що українці на полі бою виклали портрет Бандери тілами російських окупантів, інформує 24 Канал.

Зауважте Ідеолог українського націоналізму, вбитий за наказом Хрущова: 114 років з народження Бандери

Люди відразу запідозрили, що це – фотошоп. Однак все виявилося набагато цікавіше.

Скористатися "Папка в пакєтє" може кожен охочий

Насправді "портрет" Бандери трупами загарбників – результат роботи телеграм-бота "Папка в пакєтє". В очікуванні перемоги кожен охочий може скористатися його послугами й віртуально викласти улюблені слова тілами окупантів.

До речі, у чат-боті можна обрати: літній чи зимовий фон. Як це виглядає – показуємо далі.



Красивий зимовий фон / 24 канал



Естетичний літній фон / 24 канал

У передчутті канікул у звільненому від окупантів українському Криму розробники обіцяють додати також морський фон.

Розробник телеграм-бота @Fishkillerua наголошує, що "Папка в пакєтє" – некомерційний проєкт. Як подяку українців закликають донатити у благодійний фонд "Повернись живим".