Телеканал "Рада" знову осоромився: цього разу під час промови Шмигаля

Оновлений телеканал "Рада" знову осоромився. Тепер, транслюючи засідання уряду. Зокрема на фоні слів прем'єра Дениса Шмигаля лунав жіночий голос, який озвучував дитячу лічилку.

Інцидент трапився під час засідання уряду 12 січня. Наразі не відомо, як голос з'явився в ефірі телеканалу.

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На телеканалі "Рада" на фоні прем'єра звучала дитяча лічилка

Поки Денис Шмигаль офіційним тоном озвучав цифри, на фоні жіночий голос вимовив, що "витягнули та засунули заново, давайте спробуємо". Згодом голос порахував до шістнадцяти.

Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погуляти,

– озвучив згодом відому лічилку для малюків.

Згодом жіночий голос сказав, що ймовірно "йде велика затримка". На цьому фоні було чутно, як Денис Шмигаль продовжує вести засідання.

Конфуз зі звуком трапився під час засідання уряду: дивіться відео

Коротко про останні казуси телеканалу "Рада"

Телеканал "Рада" оновив формат й після оновлення почав мовити 15 грудня. Одразу ж потрапив у скандал щодо ведучих, які раніше працювали на проросійських каналах "112 Україна" та ZIK та інших.

Згодом у мережі вийшов скандальний ролик, який нібито анонсував оновлення каналу. Проте у "Раді" заявили, що не мають стосунку до відео, яке поширюють в мережі.

11 січня канал, обговорюючи смерть президента Європейського парламенту Давида Сассолі, подав коментар спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Проте під його фотографією в цей момент був титр: "Раптово помер".

Як працюватиме оновлений канал "РАДА" – дивіться відео