У Польщі могла впасти російська ракета, – ЗМІ
Польський телеканал Republika заявив, що невідомий повітряний об'єкт, який перетнув простір Польщі, ймовірно, російська ракета. І вона могла впасти у Люблінському воєводстві.
Польський телеканал Republika неофіційно повідомив, що, ймовірно, російська ракета впала на околицях населеного пункту Вожучин-Сахарня Люблінського воєводства 29 грудня.
Дивіться також Під час ракетної атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт
Вибуху у Польщі не чули
Зранку 29 грудня під час ракетного обстрілу України сили ППО Польщі зафіксували у своєму повітряному просторі невідомий літальний об'єкт, який потім зник з радарів.
Радіостанція RMF24, посилаючись на дані очевидців, стверджує, що обʼєкт був схожим на ракету і рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист.
Наразі польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Однак даних, що будь-де на території Польщі трапився вибух, не надходило.
Що відомо про інцидент
- Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що 29 грудня з боку кордону з Україною до повітряного простору увійшов невпізнаний повітряний об'єкт. Він спостерігався силами ППО країни від моменту перетину кордону до зникнення сигналу.
- Невідомий об'єкт у небі бачили жителі ґмін Долгобичув та Кумарув на Люблінщині, а також багато жителів Грубешівського, Томашовського та Замоського повітів.
- Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський уточнив, що невідомий об'єкт з'явився на радарі біля Грубешува, а потім зник.
- Згодом стало відомо, що у зв'язку з інцидентом президент Польщі Анджей Дуда проведе термінове засідання з військовими.