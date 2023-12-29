У Польщі могла впасти російська ракета, – ЗМІ

Польський телеканал Republika заявив, що невідомий повітряний об'єкт, який перетнув простір Польщі, ймовірно, російська ракета. І вона могла впасти у Люблінському воєводстві.

Польський телеканал Republika неофіційно повідомив, що, ймовірно, російська ракета впала на околицях населеного пункту Вожучин-Сахарня Люблінського воєводства 29 грудня.

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Вибуху у Польщі не чули

Зранку 29 грудня під час ракетного обстрілу України сили ППО Польщі зафіксували у своєму повітряному просторі невідомий літальний об'єкт, який потім зник з радарів.

Радіостанція RMF24, посилаючись на дані очевидців, стверджує, що обʼєкт був схожим на ракету і рухався з величезною швидкістю. Вони чули сильний шум і свист.

Наразі польська поліція прочісує місцевість у пошуках об'єкта, який міг впасти. Однак даних, що будь-де на території Польщі трапився вибух, не надходило.

Що відомо про інцидент