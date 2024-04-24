Держдеп США вніс телемарафон до звіту про порушення прав людини

Держдепартамент США оприлюднив щорічний звіт про дотримання прав людини у світі, зокрема в Україні. У ньому і згадали про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок.

Текст звіту оприлюднили на сайті Держдепу Сполучених Штатів.

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Держдеп про телемарафон

Держдеп зазначив, що Конституція та закони України передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але, як він заявив, влада не завжди поважала ці права.

За його словами, підписання указу про введення воєнного стану в лютому 2022 року нібито дозволило запровадити обмеження для ЗМІ та медіасвободи.

Наприклад, національний телемарафон – змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну – забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм,

– йдеться у звіті.

Крім того, за інформацією Держдепу, деякі ЗМІ повідомляли про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення і тиск з боку Офісу Президента ще навесні 2022 року.

У звіті стверджується, що уряд "забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів", які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, що, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни.

"Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали", – пишуть у звіті.

У Держдепі додали, що на свободу ЗМІ в України продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура. У звіті стверджують, що за кількома винятками люди в Україні зазвичай можуть публічно і приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоюючись "офіційних репресій".

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