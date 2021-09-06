"Темношкірий Антошка": у Білорусі спалахнув расистський скандал через згущене молоко
6 вересня 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:Zerkalo.Io.
У Білорусі виробник згущеного молока представив новий дизайн упаковування. Ласощі з додаванням кави ілюструє темношкірий хлопчик "Антошка". У мережі спалахнув скандал.
Рогачівський молочноконсервний комбінат навіть закрив коментарі до посту в інстаграм, щоб уникнути критики.
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Пояснення підприємства
На підприємстві заявили, що зраділи такій популярності, бо мета ребрендингу полягала у приверненні уваги. Виробник стверджував, що ніяких натяків на расизм автори дизайну не закладали.
Резонанс – це завжди прекрасно. Можливо, це викликало не зовсім правильну реакцію. Якісь відсилання були до расизму, але, чесно, подібний сенс ми не закладали,
– запевнили на підприємстві.
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