"Темношкірий Антошка": у Білорусі спалахнув расистський скандал через згущене молоко

У Білорусі виробник згущеного молока представив новий дизайн упаковування. Ласощі з додаванням кави ілюструє темношкірий хлопчик "Антошка". У мережі спалахнув скандал.

Рогачівський молочноконсервний комбінат навіть закрив коментарі до посту в інстаграм, щоб уникнути критики.

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Пояснення підприємства На підприємстві заявили, що зраділи такій популярності, бо мета ребрендингу полягала у приверненні уваги. Виробник стверджував, що ніяких натяків на расизм автори дизайну не закладали.

Резонанс – це завжди прекрасно. Можливо, це викликало не зовсім правильну реакцію. Якісь відсилання були до расизму, але, чесно, подібний сенс ми не закладали,

– запевнили на підприємстві.

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