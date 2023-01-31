Рекорди січня були побиті саме у 2023: де та яку найвищу температуру зафіксували в Україні

У січні на понад сотні метеостанцій України синоптики зафіксували температурні рекорди. Цікаво, що це були найвищі показники за всю історію інструментальних спостережень.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Де саме була найвища температура, читайте далі.

Читайте також Сильні морози чи потепління: якою буде погода у лютому

Погода була щедрою на температурні рекорди

У січні одразу на 115 метеостанціях фахівці зафіксували максимальні значення денної, а подекуди навіть і середньодобової температури.

Це були найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень. Зокрема, для Києва йдеться про 143 роки, а для інших метеостанцій України – близько 100 років.

Цікаво, що також оновився національний рекорд України для цього місяця. Зауважимо, що найвища температура була в Криму.

У Джанкої повітря на Водохреще прогрілося до +21,1 градуса,

– зазначила Птуха.

Синоптикиня підсумувала, що рекорди січня були побиті саме в цьому, 2023-му році. До речі, якою буде погода в останній день цього місяця, розповідаємо тут.