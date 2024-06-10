За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року, – нардеп Костенко про мобілізацію

В Україні продовжується загальна мобілізація населення. І подекуди вочевидь темпи перевищують попередні показники.

Минулого місяця в Україні офіційно продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю розповів, наскільки зросли темпи мобілізації в Україні за останній місяць.

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Темпи призову значно збільшилися

За його словами, швидкість та кількість людей, яких вдалося призвати до лав Збройних Сил України, значно збільшилася за останні кілька тижнів.

У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас в травні був найбільший набір,

– заявив він.

Скільки людей потрібно наразі

Зауважимо, що раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у 2024 році планується мобілізувати 500 тисяч осіб. Однак надалі озвучували суттєво менші цифри.

Народний депутат України та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко пояснив, що під час планування контрнаступу під керівництвом Головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб.

Однак тоді затримувалася допомога від західних партнерів. І коли новим Головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100 – 110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.

У Збройних Силах України є постійний запит на збільшення особового складу. Важливими є не лише військові спеціальності, але й цивільні, які необхідні, щоб налагоджувати побут та логістику для якісного ведення бойових дій.

Зауважимо, що з 18 травня свої облікові дані вже оновили 1,6 мільйона українців. Більшість зробили це саме через застосунок Резерв+. Дані також вже оновили понад 18 тисяч українців, які перебувають за кордоном. Переважно ті, хто мешкає в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США.