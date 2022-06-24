Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться, – ISW

Російські загарбники можуть сповільнити темпи свого наступу. І це відбудеться незалежно від того, чи вдасться їм захопити Сєвєродонецьк.

До такого висновку дійшли в Інституті з вивчення війни. Там також зауважили, що наші військові роблять усе можливе для того, щоб сповільнити ворога.

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Українські військові можуть відійти

Дані свідчать про те, що у районі Сєвєродонецьк – Лисичанськ ворог упродовж останніх днів зміг досягти певних успіхів. Натомість наші військові зазнали втрат. Водночас слід розуміти, що такою високою ціною вдалось сповільнити наступ ворога, деморалізувати його та виснажити.

В Інституті процитували главу Луганської ОВА Сергія Гайдая. Він 23 червня зауважив, що не виключає можливого відступу українських військових. На відповідний крок вони будуть змушені піти, щоб їх не оточили у Лисичанську.

Аналітики наголошують на ефективності роботи наших військових. Упродовж останніх тижнів у район Сєвєродонецька вони буквально стягували більшість як живої сили, так і техніки ворога. І це неабияк послабило російське військо. Ба більше, така тактика зробила неможливим його наступ на вигідніших напрямках.

Наступ ворога найближчими тижнями може послабитись

В Інституті зауважили, що наступ російських загарбників може призупинитись упродовж найближчих тижнів. І це відбудеться незалежно від того, чи вдасться ворогові захопити район Сєвєродонецьк – Лисичанськ. Саме це, переконані укладачі звіту, дозволить нашим військовим організовувати хоч і обережні, але контрнаступи.

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Битва за Сєвєродонецьк – не вирішальна перемога Росії

Аналітики переконані, що в Росії продовжують наступати на ті ж граблі. У Кремлі буквально зациклені на Сєвєродонецьку. І це нагадує блокаду "Азовсталі". Саме це, на думку співробітників Інституту, завдасть неабиякої шкоди ворогу. Мовляв, він сам себе позбавляє можливостей продовжувати наступ на інші території України.

Звичайно ж, для України захоплення Сєвєродонецька, зауважують аналітики, буде болісним. Як і втрата будь-якої іншої території. Водночас слід розуміти, що битва за це місто точно не стане вирішальною та не свідчитиме про перемогу Росії у війні, яку вона сама розв'язала.

Зауважимо, що напередодні Сергій Гайдай розповів про оборону Лисичанська. Глава Луганської ОВА підкреслив, що місто триматиметься значно довше. А все тому, що у ньому вдалось добре сформувати оборону. Крім того, захопити його буде складніше ще й через вигідне географічне розташування.

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