Ринок зброї стрімко змінюється

Загалом у світі із середини 2000-х є стійка тенденція до збільшення експорту – імпорту зброї, що дуже корелюється із початком кінця однополярного моменту і повернення протистояння між державами. Про це пише Микола Бєлєсков.

Дефіцит безпеки породжує попит на зброю. У 2021 – 2025 роках відповідні показники зросли на 9,2%. Хоча, як видно, об'єми продажу – купівлі зброї поступаються піковим показникам кінця Холодної війни.

За даними звіту SIPRI, США беззаперечний лідер в продажі зброї – їхня частка в глобальному експорті зброї зросла із 36% в 2016 – 2020 роках до 42% в 2021 – 2025 роках. Але цікаво буде глянути на роль і місце США в експорті зброї під впливом адміністрації Трамп 2.0., яка дуже специфічно ставиться до зобов'язань в сфері безпеки щодо союзників і партнерів.

Франція займає почесне 2 місце в глобальному експорті зброї із показником 9,8% (десь, певно, на небі радіє тому Шарль де Голь). Разом із іншими країнами загалом Європа контролює 28% глобального експорту зброї, але 84% зброї Європа продає за межі континенту до Азії та Близького Сходу. Торгівля між собою – це лише 16% від зброї, яку продає Європа.

Частка Росії в глобальному експорті зброї дуже просіла і складає лише 6,8%, хоча у 2016 – 2020 роках цей показник складав 21%. ОПК Росії тепер працює на потреби агресії проти нас.

Активно зросла за цей час частка в глобальному експорті зброї в Ізраїлю і Туреччини.

Європа в 2021 – 2025 роках при цьому випередила Східну Азію як головний імпортер зброї, що дуже логічно на фоні розширення масштабів агресії Росії проти України в 2022 році.

Частка Європи в імпорті зброї зараз складає 33% – в 2016 – 2020 роках відповідний показник складав лише 12%. Зростання за відповідний період склало +210%. Основне джерело постачань це США.

На Україну припадає майже 10% глобального імпорту зброї за період 2021 – 2025, що знову ж таки дуже логічно в наших обставинах. США, Європа, Канада та Австралія воліли давати зброю, мінімізуючи пряме залучення у війну. І тут ми випередили таких лідерів імпорту зброї як Індія і Саудівська Аравія.

