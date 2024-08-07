Висадка десанту ГУР біля Криму: показуємо на карті Тендрівську косу

Українські розвідники провели операцію на півночі Чорного моря. Власне, висадились на Тендрівській косі, завдавши втрат ворогу.

У понеділок, 6 серпня, спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР виконали відповідне завдання. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де розташована Тендрівська коса.

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Де розташована Тендрівська коса та що про неї відомо

Тендрівська коса – це довгий вузький острів у північній частині Чорного моря, а точніше, біля берегів Херсонської області:

довжина – 65 кілометрів;

ширина – до 1,8 кілометра.

Згідно з адміністративним поділом України, належить до Скадовського району Херсонщини, але перебуває під контролем російських бойовиків.

Розташування Тендрівської коси: дивіться на карті від Google maps

На косі розташований маяк, збудований майже 200 років тому. Більша частина її території входить до Чорноморського біосферного заповідника.

Як констатують в Головному управління розвідки, українським бійцям вдалось ліквідувати техніку, особовий склад, а також фортифікації окупантів.

Десантна група знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Розвідники згадали про "секретну частину" завдання, яке виконали спецпризначенці. Водночас додали, що уточнюють кількість ліквідованих ворожих солдатів.

Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат,

– наголошують в ГУР Міноборони.

Це не перша успішна операція ГУР на окупованій противником Тендрівській косі. Українська розвідка запевняє, що Сили оборони реалізовують масштабний план зі знищення загарбників.

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Згадаємо, що в лютому 2024 року бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ намагались провести операцію на окупованій ворогом Тендрівській косі Херсонської області. Росіяни заявляли про щонайменше 5 загиблих українських воїнів.

Командування нашої армії згодом підтвердило, що під час виконання бойового завдання у зіткненні з противником загинули воїни ССО. Проте офіційно про точну кількість загиблих не розповідали. Ймовірно, йдеться про десантні групи 73-го морського центру Сил спеціальних операцій.