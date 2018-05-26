Теніс: через проблеми зі здоров'ям Долгополов знявся з Roland Garros

Український тенісист Олександр Долгополов не виступить на Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros.

Як інформує офіційний сайт змагань українець повністю пропустить Roland Garros цього року.

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За результатами жеребкування, у першому раунді Долгополов мав зіграти з першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем. Проте через проблеми зі здоров'ям знявся зі змагань.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції першу ракетку України замінить італієць Сімоне Болеллі.

Раніше було відомо, що в Олександра Долгополова проблеми з кистю руки і впродовж найближчого місяця він має намір визначитись з необхідністю операції.

Таким чином українських тенісистів на Roland Garros представлятиме лише Сергій Стаховський.