Теніс: Леся Цуренко впевнено перемогла чергову суперницю в Акапулько

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало продовжує виступ у мексиканському Акапулько, де виграла титул у 2017 році. У другому колі змагань друга ракетка України без проблем розібралася зі 130-ю ракеткою світу Аріною Родіоновою.

Весь матч тривав лише 1 годину та 17 хвилин. Перший сет закінчився з рахунком 6:3. У другому українка перемогла ще впевненіше – 6:1, потративши на це лише 34 хвилини.

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Тепер у чвертьфіналі змагань на Лесю Цуренко чекає значно серйозніша суперниця – 14-та ракетка світу та друга сіяна на змаганнях француженка Крістін Младеновіч.

Варто додати, що у фіналі змагань в Акапулько у 2017 році Цуренко обіграла саме Младеновіч.