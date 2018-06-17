Теніс: Роджер Федедер тріумфував на турнірі у Штутгарті з неймовірним досягненням
36-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер тріумфував у фіналі турніру в німецькому Штутгарті, завоювавши 98-й титул у кар'єрі.
У фінальному поєдинку турніру Mercedes Cup, що відбувався у німецькому Штутгарті швейцарець не без проблем здолав канадського тенісиста Мілоша Раоніча.
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Матч, який тривав 1 годину 18 хвилин, закінчився рахунком 6:4, 7:6 на користь Федерера.
За цей час швейцарський тенісист виконав 4 подачі навиліт, жодного разу не помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 1 брейк-пойнт.
Завдяки цій перемозі Федерер повернеться на першу сходинку рейтингу АТР, змістивши з неї іспанця Рафаеля Надаля.
Цей тріумф став для нього вже 98-м у кар'єрі і третім у поточному сезоні в одиночному розряді турнірів АТР-туру.