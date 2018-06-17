Теніс: Роджер Федедер тріумфував на турнірі у Штутгарті з неймовірним досягненням

36-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер тріумфував у фіналі турніру в німецькому Штутгарті, завоювавши 98-й титул у кар'єрі.

У фінальному поєдинку турніру Mercedes Cup, що відбувався у німецькому Штутгарті швейцарець не без проблем здолав канадського тенісиста Мілоша Раоніча.

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Матч, який тривав 1 годину 18 хвилин, закінчився рахунком 6:4, 7:6 на користь Федерера.

За цей час швейцарський тенісист виконав 4 подачі навиліт, жодного разу не помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 1 брейк-пойнт.

Завдяки цій перемозі Федерер повернеться на першу сходинку рейтингу АТР, змістивши з неї іспанця Рафаеля Надаля.

Roger. Wins. Again. @rogerfederer captures his third of 2018, No. 18 on grass, and No. 98 overall with a 6-4, 7-6 victory against Milos Raonic at the @MercedesCup. How many will he win in his career? @Infosys #ATP Scores & Stats ️ https://t.co/QAotlqBCJ7 pic.twitter.com/BjqInSWb2v — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 17 червня 2018 р.

Цей тріумф став для нього вже 98-м у кар'єрі і третім у поточному сезоні в одиночному розряді турнірів АТР-туру.