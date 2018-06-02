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Теніс: Цуренко сенсаційно пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros

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Леся Цуренко вийшла до четвертого раунду Roland Garros
Леся Цуренко вийшла до четвертого раунду Roland Garros / Getty Images

29-річна українська тенісистка Леся Цуренко зуміла пробитися до 1/8 фіналу відкритого Чемпіонату Франції (Roland Garros), який є одним із найпрестижніших турнірів у світі та етапом Великого шолому.

Так, в 1/16 фіналу Цуренко здолала представницю Словаччини Магдалену Рибарікову, що була сіяною під 19-м номером – 6:2; 6:4.

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Загалом українка дуже впевнено діяла у першому сеті: віддала два очка на чотирьох своїх подачах, а також взяла дві подачі суперниці.

У другому ж сеті Рибарікова зуміла навіть вирівняти становище, однак у підсумку Цуренко взяла подачу суперниці за рахунку 4:3, але не зуміла подати на матч, однак потім під нуль взяла ще одну подачу представниці Словаччини.

У наступному раунді турніру Цуренко протистоятиме переможниця Roland Garros 2016 року та 3-я сіяна іспанкою Гарбінє Мугуруса, яка розгромила австралійку Саманту Стосур – 6:0, 6:2.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вибула з Roland Garros у третьому колі – румунка Міхаела Бузарнеску тріумфувала над українкою із рахунком 2:0 (6:3, 7:5).

Теги: Новини України Новини спорту Словаччина Новини Франції Теніс
Джерело: 24 Канал
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