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Теніс: Цуренко здобула непросту перемогу у фіналі турніру в Акапулько

05:08, 4 березня 1965 Читать новость на русском

У фіналі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському Акапулько (призовий фонд 250 тисяч доларів) українська тенісистка Леся Цуренко зустрічалася зі швейцаркою Штефані Фогеле. У підсумку тріумфувала представниця України.

Матч розтягнувся на 2 години та 46 хвилин і загалом тривав три сети. Підсумковий рахунок — 2:1 на користь Цуренко: 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

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Гра для українки видалась дуже непростою та практично упродовж всього протистояння суперниці йшли рівно, хоча Фогеле у рейтингу WTA поки перебуває далеко позаду Цуренко — 183 місце проти 40-го.

Так, у першій частині українка навіть лідирувала із рахунком 3:2, однак втратила свій гейм, а опісля під час подачі на тайбрейку припустилась аж чотирьох подвійних помилок, чим своєю чергою скористалася швейцарка та забрала собі сет.

Друга партія фактично стала дзеркальним відображенням першою, однак тріумфувала вже тут Цуренко. Річ у тім, що під час сету лідирувала Фогеле із рахунком 4:2, однак згодом програла три гейми поспіль. Далі Лесі не вдалося подати на сет і у підсумку доля партії вирішувалася на тай-брейку, де Цуренко віддала суперниці лише два гейми.

Відтак, доля переможця вирішувалась у третьому сеті, і тут Леся від самого початку вирвалась уперед – 3:0, але потім представниця Швейарії брейк відіграла, але Леся зробила ще один брейк. Відрив у три очки зберігався фактично до кінця, однак Цуренко зуміла виграти ще один гейм на подачі швейцарки.

Отже, Цуренко здобуває непросту перемогу, яка стає другою для неї на цьому турнірі – вперше вона тут тріумфувала минулоріч. Крім того, загалом це вже четвертий титул для Лесі на турнірах WTA в одиночному розряді – окрім Акапулько, ще були Стамбул у 2015 році та китайський Гуанчжоу у 2016-му.

Додамо, що вікторія у фіналі Abierto Mexicano Telcel принесла українці 43 тисячі доларів призових і 280 рейтингових очок.

Нагадаємо, що у півфіналі Леся Цуренко впевнено перемогла колишню росіянку Дарію Гаврілову.

Теги: Новини України Новини спорту Теніс Швейцарія Мексика
Джерело: 24 Канал
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