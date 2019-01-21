Тенісист скандально покинув Australian Open, він кинув сумку й накричав на суддю: відео
Іспанський тенісист Пабло Карреньо Буста зі скандалом програв матч 1/8 фіналу Australian Open у Мельбурні японському тенісисту Кею Нісікорі. На хід протистояння вплинуло неоднозначне рішення головного судді.
Скандальний інцидент стався під час супер-тай-брейку у вирішальному п'ятому сеті.
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Під час розіграшу за рахунку 8:5 на користь іспанця лінійний арбітр викрикнув аут вже після того, як Нісікорі обіграв іспанця та заробив очко. Однак відеоповтор продемонстрував, що ауту не було, а відтак розіграш потрібно було переграти.
Головний арбітр матчу вирішив, що тенісисти не будуть перегравати розіграш і записав очко в актив Нісікорі. Це рішення неабияк розлютило Пабло Бусту, який взявся доводити своє, але марно.
Іспанець програв у драматичному поєдинку за сумою 5 сетів (7:6, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7). Покидаючи корт, він жбурнув свою сумку і вигукував якісь слова на адресу судді.