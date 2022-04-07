Тепер у єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі
7 квітня 2022 , 04:15Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Після викриття звірств росіян на Київщині Мінцифри дало можливість кожному українцю долучитися до пошуку вбивць та мародерів, які катували людей у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
Для цього міністерство запустило новий розділ у чатботі єВорог, використання якого полегшить пошук та пришвидшить притягування до відповідальності кожного, хто причетний до геноциду українського народу.
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Як повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі
- Перейдіть у чатбот єВорог із головного екрана Дії або за посиланням https://t.me/evorog_bot.
- Авторизуйтеся в боті через Дію.
- Натисніть "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі".
- Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис
В описі потрібно вказати:
- прізвище, ім'я, по-батькові окупанта,
- військовий підрозділ,
- його дії в період вторгнення та тип злочину (катування, вбивства мирних жителів тощо).
Ваша інформація допоможе викрити тих, хто чинив геноцид українців.
Пишіть у єВорог, щоб перетворити життя кожного з них на пекло,
– зазначили у Центрі протидії дезінформації.
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