Тепер у єВорог можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

Після викриття звірств росіян на Київщині Мінцифри дало можливість кожному українцю долучитися до пошуку вбивць та мародерів, які катували людей у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Для цього міністерство запустило новий розділ у чатботі єВорог, використання якого полегшить пошук та пришвидшить притягування до відповідальності кожного, хто причетний до геноциду українського народу.

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Як повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

Перейдіть у чатбот єВорог із головного екрана Дії або за посиланням https://t.me/evorog_bot. Авторизуйтеся в боті через Дію. Натисніть "Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі". Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис

В описі потрібно вказати:

прізвище, ім'я, по-батькові окупанта,

військовий підрозділ,

його дії в період вторгнення та тип злочину (катування, вбивства мирних жителів тощо).

Ваша інформація допоможе викрити тих, хто чинив геноцид українців.

Пишіть у єВорог, щоб перетворити життя кожного з них на пекло,

– зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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