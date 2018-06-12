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Теплий салат з креветками і кабачками від Джеймі Олівера за 15 хвилин: легкий рецепт

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Салат з креветок
Салат з креветок / Фото з відкритих джерел

Теплий салат зі смажених креветок і молодих кабачків з імбирно-лаймовою заправкою цілком може замінити обід влітку, а також вразити гостей пікантним смаком .

Рецепт теплого салату з креветками і кабачками

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Інгредієнти: креветки – 20 шт, кабачки-бебі –10 шт., соняшникова або горіхова олія – 6 ст. ложок, цедра і сік 2 лаймів, свіжий імбир (натертий) – 1 ст. ложка, червоний перець чилі без насіння – 2 шт., трішки кінзи, соєвий соус – 2 ст. ложки.

Як приготувати салат з креветками і кабачками:

1. Підготуйте креветки, видаліть кишкову вену.

2. Розігрійте сковороду на середньому вогні.

3. Кабачки помийте і наріжте дуже тонкими скибочками. Помістіть їх в миску.

4. У гарячу сковороду додайте масло, потім креветки, цедру лайма та імбир. Обсмажте, постійно помішуючи, протягом 2 хвилин, поки креветки не матимуть золотистий відтінок. Зніміть з вогню і дайте постояти 30 секунд.

5. Додайте кабачки, сік лайма, чилі і рубану зелень. Ви можете збільшити або зменшити кількість перцю на свій смак.

6. Полийте салат соєвим соусом і добре перемішайте, а потім перекладіть на тарілки і відразу ж подавайте.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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