Діяли за наказом росіян: на Житомирщині двоє осіб підірвали вибухівку біля ТЦК

Правоохоронці затримали двох людей, які причетні до підриву вибухівки біля адмінбудівлі Бердичівського районного ТЦК та СП. Вони погодилися на співпрацю через сумнівний телеграм-канал і скоїли підрив 24 грудня.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Підозрювані самостійно виготовили вибухівку та принесли її до військкомату.

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Подробиці підриву вибухівки у Бердичеві

Як встановили правоохоронці, двоє наркозалежних громадян були завербовані російськими спецслужбами. Жінка за інструкцією кураторів виготовила саморобну вибухівку, яку помістила у харчовий контейнер з металевими кульками. До нього вона приєднала електродетонатор із дистанційним управлінням.

Після цього громадянка передала пристрій чоловікові, який приїхав з Києва до Бердичева, щоб виконати завдання від ворогів – підірвати вибухівку поблизу місцевого ТЦК та СП.



Жінка власноруч виготовила вибухівку / Фото Житомирської обласної прокуратури

Ймовірний зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Він відійшов на безпечну відстань та дистанційно підірвав цю вибухівку. На щастя, ніхто з працівників ТЦК чи цивільних не постраждав.



Чоловік залишив вибухівку у пакеті / Фото Служби безпеки України

Усе, що відбувалося чоловік знімав на мобільний телефон, щоб відзвітувати перед російським куратором.



Чоловік знімав теракт наживо / Фото Служби безпеки України

Терористів затримали того ж дня

Протягом двох годин обох імовірних злочинців затримали. Як з'ясувалося, до злочину причетні неодноразово судимий уродженець Донеччини та мешканка Бердичева. Під час обшуків правоохоронці знайшли у підозрюваних докази співпраці з ворожими спецслужбами.



Правоохоронці затримали підривника та його спільницю / Фото Житомирської окружної прокуратури



У терористів вилучили докази протиправної діяльності / Фото Житомирської окружної прокуратури

Наразі чоловік та жінка перебувають під вартою. За вчинення терористичного акту їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Росія вербує українців для вчинення злочинів

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці затримали двох дітей, які намагалися підірвати відділок поліції на Київщині. Діти вийшли на зв'язок з вербувальниками через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

У Харкові також до теракту біля будівлі поліції були причетні діти. Вони самостійно зробили вибухівки та залишили їх у різних місцях.

Також нещодавно стався теракт у Дніпрі внаслідок якого загинула людина і поранено поліцейських. 14 грудня чоловік за наказом росіян Він запевняє що його надурили, запевнивши, що він має облити фарбою корупціонера, але про вибухівку він не знав.