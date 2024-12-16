Теракт у Дніпрі: підозрюваний стверджує, що його підставили, і про вибухівку він не знав
Суд 16 грудня обирає запобіжний захід ймовірному підозрюваному у вчиненні теракту у Дніпрі. Сам чоловік переконує, що його підставили, і про вибухівку він не знав.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Під час вибуху саморобного пристрою 14 грудня біля однієї з адмінбудівель Дніпра загинув чоловік, а ще четверо осіб, серед яких поліцейські, поранені.
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Що сказав підозрюваний у теракті у Дніпрі на суді
Підозрюваний на суді запевняв, що йому "куратор" наказав облити фарбою людину, яка нібито бере хабарі, а про вибуховий пристрій, каже, що не знав і що не планував цього робити. Сам він працював офіціантом, а тому нібито бачив факти хабарництва.
У Дніпрі обирають запобіжний захід підозрюваному у теракті: дивіться відео
"Я причетний, але це не моя провина. Мене використовували. Обманули", – сказав чоловік.
Хто його обманув, він не знає, а також стверджує, що на російські спецслужби він не працював.
Чоловік до зали суду йшов із прикритим документами обличчям, так залишився сидіти і під час судового засідання.
"Бо мені соромно, і це ризик", – так він пояснив журналістам свою поведінку.
Що сказав підозрюваний у залі суду: дивіться відео
Відомо, що підозрюваний уродженець Марганця Дніпропетровської області, але проживав в Одесі. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності в одеському суді – підозрюють у розповсюдженні заборонених речовин.
У справі про теракт прокуратура вимагає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.