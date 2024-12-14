Був вибух, загинула людина, підозрюваного вже затримали: головне про теракт у Дніпрі 14 грудня

У Дніпрі 14 грудня стався теракт, під час якого спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок цього був загиблий, а також постраждалі, зокрема поліцейські.

Підозрюваного у злочині вже затримали, йому готуються обрати запобіжний захід. Усе, що потрібно знати про теракт у Дніпрі 14 грудня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як стався теракт у Дніпрі

У Дніпрі 14 грудня о 14:45 стався вибух біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста під час повітряної тривоги. Зрештою стало відомо, що гучний звук не був пов'язаний з воєнними діями.

За даними Суспільного, вибух стався на перетині вулиць Степана Бандери та проспекту Лесі Українки. Поблизу місця події обмежили рух транспорту.

Місце теракту у Дніпрі / Фото Суспільного

Місцеві телеграм-канали писали, що, ймовірно, біля однієї з автівок спрацював вибуховий пристрій. На місці події працювали: слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Поряд з місцем вибуху пошкоджено авто, повилітали шибки в будинках. Перекрито частину центральних вулиць – перехрестя вулиць Володимира Антоновича та Степана Бандери та перехрестя Степана Бандери та проспекту Лесі Українки. Там тривають слідчі дії.

Судячи з камер спостереження, чоловік у військовій формі іде викидати пластикову пляшку в смітник біля входу. Слідом за ним проходять поліцейські, один із них тримає таку ж пляшку. В цей момент і стається вибух.

Момент вибуху у Дніпрі 14 грудня: дивіться відео

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вибух, який стався у Дніпрі 14 грудня, був терактом. Це також повідомили й у Нацполіції та СБУ.

Скільки людей загинуло та постраждало

За даними Нацполіції, станом на 14 грудня 21:30, внаслідок події загинув чоловік. Ще четверо людей зазнали поранень, серед них були двоє поліцейських. Один із поранених у тяжкому стані.

Всіх постраждалих доправили до лікарні. За їхні життя наразі борються медики.

Що кажуть про теракт очевидці

Місцевий мешканець Ярослав розповів у коментарі Суспільному про подію. За словами чоловіка, вибух пролунав, коли він був разом із собакою на кухні. Він був дуже сильний. Пану Ярославу видалося, що він стався прямо у нього над головою.

Вибух був схожий, навіть не зовсім як на ракету, щось таке незвичайне. Не такий вибух, до яких звикли,

– поділився він.

Чоловік звернув увагу на те, що у групах у соцмережі нічого не писали.

Що відомо про підозрюваного у теракті

У Нацполіції повідомили, що поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали підозрюваного у скоєнні теракту у Дніпрі. Як виявилося, чоловік діяв за вказівками спецслужб Росії.

Внаслідок проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали його. Ним виявився 37-річний місцевий житель,

– зазначили поліцейські.

Підозрюваного у теракті у Дніпрі затримали / Фото СБУ

Щодо підозрюваного, прокурори зазначили, що вже вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Коли провину затриманого доведуть у судовому порядку, йому загрожує довічне ув'язнення.

Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки та проводяться всі необхідні слідчі дії.