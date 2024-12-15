Теракт у Дніпрі: в якому стані постраждалі внаслідок вибуху поліцейські

Напередодні, 14 грудні, у Дніпрі прогримів вибух біля будівлі ТЦК. Внаслідок теракту є жертва та постраждалі. Зокрема, поранень зазнали поліцейські.

Постраждалі внаслідок теракту правоохоронці у важкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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Що відомо про постраждалих внаслідок теракту у Дніпрі 14 грудня

ЗМІ з посиланням на СБУ пишуть, що вибуховий пристрій було закладено під лавкою біля будівлі.

Також журналісти зазначають, що стан поліцейських, які постраждали внаслідок вибуху, залишається важким. Однак, є позитивна динаміка.

Наразі обидва у свідомості. Постраждалим 21 і 24 роки.

Зауважимо, раніше в СБУ повідомили, що внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина. Також є поранені, зокрема, двоє поліцейських. Правоохоронців доставили до лікарні. За їхнє життя зараз борються медики. У поліції уточнили, що постраждали 4 людей.

До речі, підозрюваного у вчиненні теракту затримали. ЗМІ вже назвали ім'я.