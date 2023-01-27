Листи з вибухівками: підозрюваного в атаках на посольство України в Іспанії взяли під варту

В Іспанії взяли під варту чоловіка, причетного до відправлення 6 листів з вибухівкою. Зокрема, пакунки отримали посольства України та США у Мадриді.

Суддя інкримінує затриманому 4 злочини тероризму, 2 злочини тероризму при обтяжувальних обставинах та використання легкозаймистих або запалювальних вибухових пристроїв у терористичних цілях.

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Затриманого за відправлення 6 листів з вибухівкою взяли під варту

Суддя Національного суду Хосе Луїс Калама погодився помістити під варту без права внесення застави затриманого за відправлення 6 листів з вибухівкою:

голові уряду Педро Санчесу,

міністерці оборони Маргариті Роблес,

посольству України в Мадриді,

на об'єкти компанії Instalaza,

посольству США в Мадриді,

супутниковому центру авіабази Торрехон.

У рішенні судді мовиться, що терористичні акти відбулися на тлі війни в Україні. Вони мали на меті:

серйозно порушити громадський спокій,

передати повідомлення про те, що ці дії здійснюють особи, пов'язані з Росією,

примусити органи державної влади Іспанії утриматися від підтримки України в умовах російської агресії.

Ці цілі, на думку судді, підтверджуються наполегливістю у виконанні актів тероризму, а також змістом проросійських вебсайтів, зокрема Russiatoday.com, RT, sputniknews тощо.

Слідчий зазначив, що для того, щоб погодити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, необхідно зважити, чи існує ризик втечі, приховування джерел доказів та ризик рецидиву злочину. У цьому конкретному випадку він вважає, що серйозність обвинувачень, за які може бути призначено покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, посилює спокусу втечі.

Суддя також стверджує, що існує високий ризик повторення злочину, тому слід погодити попереднє ув'язнення без шкоди для "ходу розслідування і, зокрема, для звіту про аналіз використаних вибухових речовин, що робить доцільним його модифікацію". На постанову суду можна подати апеляцію протягом трьох днів.

Що відомо про листи з вибухівкою